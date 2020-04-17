17.04.2020, 23:08

Руководитель чрезвычайного положения закрывает тартуское общежитие, в котором случилась вспышка COVID-19


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Kristiine Gümnaasiumi desinfitseerimine
Kristiine Gümnaasiumi desinfitseerimineFoto: Tiit Blaat

Руководитель чрезвычайного положения Юри Ратас подписал сегодня распоряжение, целью которого является положить конец распространению COVID-19 в общежитии с 281 жильцом в Тарту на Раатусе, 22.

Люди, проживающие в общежитии, должны оставаться в своих квартирах до прихода результатов тестов на COVID-19 и избегать контактов с другими. Людям, в отношении которых действует ограничение на передвижение, будет обеспечено питание. Студенты, чей тест на COVID-19 окажется положительным, должны будут оставаться в изоляции в общежитии на Раатусе, 22 до полного выздоровления.

Ограничение на передвижение распространяется на живущих в общежитии людей до проведения им теста на COVID-19, выяснения круга близких контактов заразившихся и прибытия результатов тестов. Для того, чтобы избежать распространения инфекции, общежитие будет разделено на три зоны. Жильцов распределят в соответствии с тем, идет ли речь о лицах, чей тест на коронавирус оказался положительным, людях, близко контактировавших с заболевшими, или не соприкасавшихся с заболевшими.

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Лица, близко контактировавшие с заболевшими, чьи анализы оказались негативными, должны будут на две недели остаться в общежитии в своей квартире и следить за своим здоровьем. Им будет обеспечена возможность бывать на свежем воздухе.

Жильцы общежития, которые не соприкасались с заразившимися и чей тест даст негативный результат, могут передвигаться вне общежития с учетом распространяющихся на все общество ограничений.

Соблюдение ограничений на передвижение на Раатусе, 22 будет контролировать Департамент полиции и погранохраны.

Руководитель чрезвычайного положения Юри Ратас выпустил распоряжение в соответствии с предложением управляющего чрезвычайным положением в Лыунаском регионе Марго Клаоса, после дополнительной консультации с ректором Тартуского университета Тоомасом Ассером, мэром Тарту Урмасом Клаасом, канцлером юстиции Юлле Мадизе и профессором Тартуского университета Ирьей Лутсар.

В общежитии Тартуского университета вчера у одного из зарубежных студентов тест на COVID-19 оказался положительным. Дополнительно было протестировано 17 контактировавших с ним лиц, среди которых было выявлено еще пять заразившихся. Заболевшие живут в том же общежитии и участвовали в организованном там праздновании дня рождения.

Распоряжение вступает в силу с момента подписания. Ограничения будут действовать вплоть до изменения распоряжения, необходимость в котором будет оцениваться не реже, чем каждые две недели.

Средства массовой информации должны будут опубликовать распоряжение руководителя чрезвычайного положения незамедлительно, в неизменном виде и бесплатно. По этому поводу будет выслано официальное уведомление.

Подробнее о сегодняшнем инциденте можно прочитать ЗДЕСЬ.

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