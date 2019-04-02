Руководитель CERT-EE: в киберпространстве возникает все больше опасностей

”Сегодня на планете живут уже более 7 миллиардов человек, которые используют около 23 миллиардов подключенных к Интернету устройств, что составляет в среднем по три устройства на человека. В будущем этот показатель будет только увеличиваться, и можно предположить, что через 5 лет таких устройств станет в 3 раза больше. Поскольку пока люди не особенно задумываются о кибербезопасности, рост числа устройств будет создавать все больше мест посредством которых хакеры могут проникнуть в домашние сети пользователей”, — отметил Таммер.

В качестве примера Таммер провел параллель с началом 20 века, когда в магазинах люди могли выбрать один из двух миксеров — ручной или электрический. Сегодня же практически невозможно найти миксер, который бы не работал от электричества. В будущем, очевидно, такое же изменение произойдет с подключаемыми к Интернету устройствами — будет сложно найти бытовой прибор, который бы не умел выходить в Интернет.

Также в результате резкого увеличения числа устройств возникает значительный спрос на работников в сфере кибербезопасности. По прогнозам к 2021 году в мире будет 3,5 миллиона связанных с кибербезопасностью вакансий.

Частью решения Таммер считает практику, когда производители более активно занимаются внедрением в устройства новинок в области безопасности. ”Например, вместо выбора — выполнять обновление программного обеспечения или нет, пользователи могут получить уведомление о том, что обновление выполнить необходимо, и возможность решить, когда именно в течение следующих 24 часов это сделать”, — пояснил Таммер.