Руководитель CERT-EE: в киберпространстве возникает все больше опасностей

На состоявшемся в прошлый четверг семинаре Samsung по кибербезопасности руководитель подразделения киберинцидентов CERT-EE Департамента государственной инфосистемы Тыну Таммер сказал, что в результате интенсивного увеличения числа подключенных к Интернету устройств в киберпространстве возникает все больше опасностей.
”Сегодня на планете живут уже более 7 миллиардов человек, которые используют около 23 миллиардов подключенных к Интернету устройств, что составляет в среднем по три устройства на человека. В будущем этот показатель будет только увеличиваться, и можно предположить, что через 5 лет таких устройств станет в 3 раза больше. Поскольку пока люди не особенно задумываются о кибербезопасности, рост числа устройств будет создавать все больше мест посредством которых хакеры могут проникнуть в домашние сети пользователей”, — отметил Таммер.
В качестве примера Таммер провел параллель с началом 20 века, когда в магазинах люди могли выбрать один из двух миксеров — ручной или электрический. Сегодня же практически невозможно найти миксер, который бы не работал от электричества. В будущем, очевидно, такое же изменение произойдет с подключаемыми к Интернету устройствами — будет сложно найти бытовой прибор, который бы не умел выходить в Интернет.
Также в результате резкого увеличения числа устройств возникает значительный спрос на работников в сфере кибербезопасности. По прогнозам к 2021 году в мире будет 3,5 миллиона связанных с кибербезопасностью вакансий.
Частью решения Таммер считает практику, когда производители более активно занимаются внедрением в устройства новинок в области безопасности. ”Например, вместо выбора — выполнять обновление программного обеспечения или нет, пользователи могут получить уведомление о том, что обновление выполнить необходимо, и возможность решить, когда именно в течение следующих 24 часов это сделать”, — пояснил Таммер.
Таммер признал, что люди иногда могут возражать против обновлений ПО, поскольку они могут добавить в систему новые ошибки (баги). Вместе с тем, по его словам, это не повод отказываться от обновлений, поскольку несмотря на возможные баги, обновления залатывают прорехи в системе безопасности, о которых уже могут знать хакеры.
”Действительно, при установке нового ПО могут возникнуть ошибки или даже появиться новые уязвимости безопасности, но хакеры еще не успели понять, как можно эксплуатировать такие уязвимости — поэтому пользователь все же оказывается в большей безопасности, чем используя устаревшие программы”, — добавил Таммер.