Руководитель Больничной кассы: мужчина в Эстонии здоров менее 55 лет

”Посмотрите, каков мужчина в Эстонии на сегодняшний день? Средняя продолжительность его жизни составляет 73,7 лет, из которых он здоров менее 55 лет. Из статистики можно сделать вывод, что как минимум 19 лет он имеет проблемы со здоровьем, — рассказал Райн Лаане. — Мы постоянно составляем программы развития здоровья нации, и очень важным пунктом в них является количество лет, прожитых без болезней. Основная причина проблем со здоровьем у мужчины в Эстонии — это сердечно-сосудистые заболевания, которые встречаются в 35% случаев, опухоли — в 19%, а травмы и отравления — в 11%. В основном отравления вызывает, конечно, алкоголь — случаев отравлений алкоголем среди мужчин в три раза больше, чем среди женщин”.

В качестве положительных примеров Райн Лаане привел то, что за последние 10 лет мужчины начали на 7% чаще посещать семейного врача и на 2% реже обращаться за неотложной помощью. Кроме того, мужчины все чаще берут больничные, чтобы оставаться с заболевшими детьми дома — на 33%. По сравнению с 2008 годом, в 2018 году число мужчин, обращавшихся за помощью к кардиологу, сократилось на 4400 человек.