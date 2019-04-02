Руководитель Больничной кассы: мужчина в Эстонии здоров менее 55 лет

Сегодня в гостинице "Олимпия" прошла конференция, посвященная мужскому здоровью, в рамках которой руководитель Эстонской Больничной кассы Райн Лаане в своем докладе ”Мужчина, здоровье и деньги. Как вести разумный образ жизни?” упомянул, что важнее всего увеличить количество лет, когда человек живет здоровым — на сегодняшний день этот срок для мужчины в Эстонии составляет менее 55 лет, значится в пресс-релизе.
”Посмотрите, каков мужчина в Эстонии на сегодняшний день? Средняя продолжительность его жизни составляет 73,7 лет, из которых он здоров менее 55 лет. Из статистики можно сделать вывод, что как минимум 19 лет он имеет проблемы со здоровьем, — рассказал Райн Лаане. — Мы постоянно составляем программы развития здоровья нации, и очень важным пунктом в них является количество лет, прожитых без болезней. Основная причина проблем со здоровьем у мужчины в Эстонии — это сердечно-сосудистые заболевания, которые встречаются в 35% случаев, опухоли — в 19%, а травмы и отравления — в 11%. В основном отравления вызывает, конечно, алкоголь — случаев отравлений алкоголем среди мужчин в три раза больше, чем среди женщин”.
В качестве положительных примеров Райн Лаане привел то, что за последние 10 лет мужчины начали на 7% чаще посещать семейного врача и на 2% реже обращаться за неотложной помощью. Кроме того, мужчины все чаще берут больничные, чтобы оставаться с заболевшими детьми дома — на 33%. По сравнению с 2008 годом, в 2018 году число мужчин, обращавшихся за помощью к кардиологу, сократилось на 4400 человек.
”Беспокойство вызывают количество раковых диагнозов и расходы на их лечение, которые увеличились на 3%. При этом расходы на лечение сердечно-сосудистых заболеваний уменьшились на 6%, и это только благодаря профилактике”, — отметил Райн Лаане. ”Профилактика позволяет сократить число тяжелых инфарктов и инсультов. Мы знаем, что сердечно-сосудистые заболевания можно предотвратить, а физическая активность полезна для сердца, однако не стоит себя истязать, все должно быть в пределах разумного”, — добавил Райн Лаане.
Интересные статистические факты:
- 23% мужчин занимаются спортом 2-3 раза в неделю
- 61% мужчин в возрасте 16-64 имеют лишний вес
- 7% мужчин придерживались диеты в течение этого года
- 21% мужчин страдают ожирением
Конференцию, посвященную мужскому здоровью, организовали Эстонский фонд здоровья и PERH. Конференцию открыла министр социальной защиты Кайa Ива. С докладами выступили руководитель Эстонской Больничной кассы Райн Лаане, невролог др Катрин Гросс-Паю, кардио-васкулярный хирург др Гюнтер Таал, кардиолог проф. Маргус Вийгимаа, уролог др. Кристо Аусмеэс, эндокринолог др Март Роосимаа, предприниматель Райн Вяэна и министр государственного управления Янек Мягги. Конференцию завершили дебаты, в которых приняли участие Хельмен Кютт, Рийна Сольман, Ханно Певкур и Янек Мягги. Модератором выступил Ханнес Хермакюла.