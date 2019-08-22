Розыгрыш: подпишись на рассылку RusDelfi и выиграй IPhone XS

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iPhone XS — это последняя модель линейки Apple. Средняя цена в Эстонии — 1100 евро. Основные отличия от других "айфонов" : улучшенный процессор, большой экран, стереозвук и поддержка двух сим-карт.
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