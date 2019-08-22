22.08.2019, 13:41

Розыгрыш: подпишись на рассылку RusDelfi и выиграй IPhone XS

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rus.delfi.ee
EST 11
Розыгрыш: подпишись на рассылку RusDelfi и выиграй IPhone XS
RusDelfi

Портал RusDelfi разыгрывает телефон IPhone XS. Чтобы его получить, нужно приложить минимум усилий — подписаться на нашу рассылку.

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(Необходимо ввести имя, фамилию, э-почту и мобильный телефон — очень просто!)

Если вы сделаете это до 23 октября, ты сможете принять участие в розыгрыше нового смартфона iPhone XS.

iPhone XS — это последняя модель линейки Apple. Средняя цена в Эстонии — 1100 евро. Основные отличия от других "айфонов" : улучшенный процессор, большой экран, стереозвук и поддержка двух сим-карт.

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