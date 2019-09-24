Рождественскую ель установят в Таллинне 7 ноября

„Поиски рождественской ели обычно начинаются как раз в сентябре-октябре, так как нужно осмотреть все предложенные деревья, а также их месторасположение и возможность подъехать к ним крану. Когда подходящая ель выбрана, то нужно продумать то, как ее доставить в Таллинн. Это очень сложная логистическая операция, в ходе которой нужно правильно выбрать маршрут с учетом дорог, туннелей, мостов, электролиний и многих других деталей. В этом году рождественскую ель планируется привезти в столицу 7 ноября», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Управа района Кесклинн ждет предложения вместе с описанием и фотографией ели и обозначением ее точного месторасположения до 18 октября на электронную почту kylly.annus@tallinnlv.ee .

При принятии решения будет учитываться внешность ели, ее цена, а также месторасположение. Ель должна быть минимум 15 метров в высоту, пышной и густой, расти в хорошо доступном месте и не дальше, чем в 150 км от Таллинна. Около дерева не должно быть линий электропередач, которые могут помешать работе крана. Ели могут предлагать хозяева участков или их представители.