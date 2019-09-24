Рождественскую ель установят в Таллинне 7 ноября
Управа района Кесклинн начала поиски рождественской ели, которую 7 ноября установят на Ратушной площади.
Управа района Кесклинн начала поиски рождественской ели, которую 7 ноября установят на Ратушной площади.
„Поиски рождественской ели обычно начинаются как раз в сентябре-октябре, так как нужно осмотреть все предложенные деревья, а также их месторасположение и возможность подъехать к ним крану. Когда подходящая ель выбрана, то нужно продумать то, как ее доставить в Таллинн. Это очень сложная логистическая операция, в ходе которой нужно правильно выбрать маршрут с учетом дорог, туннелей, мостов, электролиний и многих других деталей. В этом году рождественскую ель планируется привезти в столицу 7 ноября», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
Управа района Кесклинн ждет предложения вместе с описанием и фотографией ели и обозначением ее точного месторасположения до 18 октября на электронную почту kylly.annus@tallinnlv.ee .
При принятии решения будет учитываться внешность ели, ее цена, а также месторасположение. Ель должна быть минимум 15 метров в высоту, пышной и густой, расти в хорошо доступном месте и не дальше, чем в 150 км от Таллинна. Около дерева не должно быть линий электропередач, которые могут помешать работе крана. Ели могут предлагать хозяева участков или их представители.
В прошлые годы рождественские ели для Ратушной площади привозили как издалека, так и находили их в самом Таллинне. Например, в 2016 году ель привезли из Рапламаа с территории хутора Лийвапыллу. В 2017 году ель была родом из Вяэна-Йыэсуу. В прошлом году Управа района Кесклинн для поиска ели обратилась с призывом ко всем местным самоуправлениям Эстонии, но неожиданно наиболее подходящее дерево было найдено в Таллинне на улице Кибувитса.
Через день после установки рождественской ели на Ратушной площади начнется установка рождественского рынка. Ель будет стоять на площади до февраля.
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