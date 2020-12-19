19.12.2020, 17:06

Рождественский подарок США для банка Danske: расследование по отмыванию денег прекращено


EST
NII NAD LÄKSID: Danske Banki siltide eemaldamine möödunud aasta oktoobris Eesti peakontori seinalt.
NII NAD LÄKSID: Danske Banki siltide eemaldamine möödunud aasta oktoobris Eesti peakontori seinalt.Foto: Andres Putting

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США проинформировало Danske Bank, что оно завершило расследование относительно нарушения правил противодействия отмыванию денег.

В опубликованном банком Danske Bank сообщается о завершении расследования.

Завершение расследования облегчит банку работу, поскольку нарушение правил противодействия отмыванию денег считается особо серьезным нарушением и часто влечет за собой суровые штрафы.

Эксперты, опрошенные сегодня агентством Bloomberg, согласны с тем, что это очень хорошая новость для Danske Bank.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: