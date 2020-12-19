Рождественский подарок США для банка Danske: расследование по отмыванию денег прекращено

В опубликованном банком Danske Bank сообщается о завершении расследования.

Завершение расследования облегчит банку работу, поскольку нарушение правил противодействия отмыванию денег считается особо серьезным нарушением и часто влечет за собой суровые штрафы.

Эксперты, опрошенные сегодня агентством Bloomberg, согласны с тем, что это очень хорошая новость для Danske Bank.

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