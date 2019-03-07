”Рождественский благовест” Радио 4 собрал 20 280 евро для детского дома Тудулинна

Традиционная благотворительная акция Радио 4 всегда заканчивается после православного Рождества, 7 января. Затем телекоммуникационные фирмы обрабатывают данные по звонкам на автоответчики, а банки подводят статистику перечислений в адрес акции. На этой неделе стала известна сумма, пожертвованная слушателями Радио 4 в ходе 26-й по счету акции ”Рождественский благовест” — 20 тысяч 280 евро. Это второй по величине результат за историю акции.



На этот раз адресатом был выбран небольшой детский дом в Тудулинна с весьма необычной историей создания. Переехавшая в Эстонию в 1970-х годах украинка Мария, когда выросли ее родные дети, решила взять на воспитание оставшихся без родительской опеки детей — сначала одного, а потом и другого и третьего. В результате Мария воспитала около полусотни ребятишек. В 2002 году Мария Минхоф основала НКО "Maria ja lapsed" — теперь это и есть Тудулиннаский детский дом.



Традиционная акция Радио 4 ”Рождественский благовест” — старейшая благотворительная программа масс-медиа Эстонии. Команда радиостанции благодарит своих слушателей за преданность, доброту и отзывчивость!