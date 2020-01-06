Рождественские ели Мустамяэ готовы к фестивалю света. Приносите и свою!

”Рождественские ёлки Мустамяэ не окажутся на свалке, — заверил старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс. — Наш традиционный Фестиваль света в этом году состоится вечером 18 января, опять на стадионе Вильде теэ, 120, где публику ждет праздник света с огненным шоу. Помимо этого, будут предложены и другие развлечения. Нас будут радовать огненные скульптуры, составленные из тысяч собранных ёлок, а также костры из елей. Фестивалем света район Мустамяэ поставит символическую точку воцарившейся зимней темноте — с каждым днем дни будут становиться всё длиннее. В районе Фестиваль света — это всегда долгожданный праздник”.
Места для сбора рождественских елей в Мустамяэ:
* газон рядом с парковкой на Акадеэмия теэ, 30a, через дорогу от офиса ISS;
* газон возле стадиона за культурным центром ”Кая”;
* рядом с парковкой перед магазином Maxima в Sääse keskus, Кийли, 16;
* газон между многоквартирным домом по Вильде теэ, 79 и детсадом Lehola на Мустамяэ теэ, 187;
* газон между домами по Вильде теэ, 92 и 96;
* за Таммсааре теэ, 99, газон возле магазина Grossi;
* за Таммсааре теэ, 74, газон между парком Пардитийги;
* газон между Сютисте теэ, 24 и 28 (торговый центр Liivaku);
* рядом с контейнером для одежды по Сютисте теэ, 39;
* рядом с контейнерами для тары на парковке за Вильде теэ, 101 (торговый центр Szolnok);
* газон во дворе на Ретке теэ, 26 и 28;
* газон по адресу Пёэризе, 4;
* улица Лехтри, газон напротив фирмы Viro Tools AS;
* рядом с контейнером для сбора одежды на ул. Мяэпеалзе.
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