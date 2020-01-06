Рождественские ели Мустамяэ готовы к фестивалю света. Приносите и свою!

”Рождественские ёлки Мустамяэ не окажутся на свалке, — заверил старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс. — Наш традиционный Фестиваль света в этом году состоится вечером 18 января, опять на стадионе Вильде теэ, 120, где публику ждет праздник света с огненным шоу. Помимо этого, будут предложены и другие развлечения. Нас будут радовать огненные скульптуры, составленные из тысяч собранных ёлок, а также костры из елей. Фестивалем света район Мустамяэ поставит символическую точку воцарившейся зимней темноте — с каждым днем дни будут становиться всё длиннее. В районе Фестиваль света — это всегда долгожданный праздник”.

Места для сбора рождественских елей в Мустамяэ:

* газон рядом с парковкой на Акадеэмия теэ, 30a, через дорогу от офиса ISS;

* газон возле стадиона за культурным центром ”Кая”;

* рядом с парковкой перед магазином Maxima в Sääse keskus, Кийли, 16;

* газон между многоквартирным домом по Вильде теэ, 79 и детсадом Lehola на Мустамяэ теэ, 187;

* газон между домами по Вильде теэ, 92 и 96;

* за Таммсааре теэ, 99, газон возле магазина Grossi;

* за Таммсааре теэ, 74, газон между парком Пардитийги;

* газон между Сютисте теэ, 24 и 28 (торговый центр Liivaku);

* рядом с контейнером для одежды по Сютисте теэ, 39;

* рядом с контейнерами для тары на парковке за Вильде теэ, 101 (торговый центр Szolnok);

* газон во дворе на Ретке теэ, 26 и 28;

* газон по адресу Пёэризе, 4;

* улица Лехтри, газон напротив фирмы Viro Tools AS;

* рядом с контейнером для сбора одежды на ул. Мяэпеалзе.