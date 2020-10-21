Рождественская ярмарка в Таллинне все-таки состоится

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, таллиннцев в это Рождество ожидает разнообразная культурная программа, а рождественское настроение создадут во всем городе.

”Несмотря на то, что партнер города и организатор рождественского рынка выразил желание отказаться в этом году от традиционного мероприятия, город разработал на время Рождества более широкую концепцию и культурную программу, — сказал Кылварт. — Празднование не ограничится одним лишь рождественским рынком на Ратушной площади, поскольку дух Рождества появляется не благодаря только торговле. К сожалению, в этом году многим пришлось отказаться от запланированных на каникулы и зимние отпуска поездок, поэтому хотим предложить горожанам и их семьям увлекательную программу и различные занятия. При этом город постарается создать рождественское настроение не только в Старом городе, но и в районах Таллинна”.

К первому адвенту на городских улицах зажжется часть рождественской иллюминации, к которой в течение декабря будут постепенно добавляться новые и интересные световые решения. Вдобавок к ставшей уже привычной для горожан подсветке в этом году добавятся новые световые инсталляции. Традиционная главная елка города будет доставлена на Ратушную площадь 19 ноября.

Старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм отметила, что рождественская программа Старого города в этом году была разработана в сотрудничестве с разными организациями.

”Для того, чтобы мы смогли предложить таллиннцам и гостям столицы яркие моменты и интересные развлечения, усилия прикладывали как предприниматели Старого города, так и различные культурные и образовательные учреждения, — сказала старейшина района Кесклинн. — Музеи и Ратуша ждут гостей, состоятся многочисленные экскурсии, различные мастер-классы, рождественские представления и так далее. Вдобавок к главной елке на Ратушной площади можно будет увидеть множество других сияющих елочек, насладиться зрелищем поющих, танцующих и рассказывающих сказки витрин, а также художественными и световыми инсталляциями. Поэтому, чтобы прочувствовать настоящий и магический дух Рождества в средневековом сердце Таллинна, сюда стоит прийти всей семьей”.