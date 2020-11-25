Рождественская программа в Старом городе оставит массу впечатлений. Читайте, какие мероприятия стоит посетить!

”Начиная с первого дня Адвента город благодаря световым инсталляциям, украшенным улицам, деревьям и зданиям, а также уникальной культурной программе, превратится в настоящую сказку. Составить такую обширную программу удалось благодаря сотрудничеству целого ряда учреждений и замечательным идеям Дома Хопнера. Программа продлится почти полтора месяца и предложит много интересного как любителям искусства, музыки и истории, так и ценителям ручной работы”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Старейшина отметила некоторые мероприятия программы: ”29 ноября в 14:00 стоит прийти на Ратушную площадь и посмотреть, как будет зажжена свеча первого дня Адвента. После этого стоит посетить церковь Катарийны (Вене 14а), где в 15:00 будет открыта инсталляция ”Невидимая елка”. Часом позже витрины улицы Виру превратятся в настоящие сцены для мини-концертов, а улица Пикк станет художественной галереей”.

Инсталляция ”Невидимая елка”, которую можно увидеть при свете свечи, открыта на всех выходных Адвента с 12 до 19. На площади Вабадузе появится световая инсталляция в виде фонтана, которая с каждыми выходными Адвента будет становиться все больше. Световые инсталляции различных эстонских художников появятся и на Башенной площади в период с 4 по 6 декабря. Ко второму Адвенту рядом с прудом Шнелли появятся привезенные со всех районов города инсталляции иллюминированных деревьев.

Кроме этого, в Старом городе в рождественский период будут постоянно проходить экскурсии и прогулки с гидами. В церквях можно будет послушать концерты. Свои концерты пройдут и Доме Хопнера.

12 и 13 декабря стоит прийти на Ратушную площадь, чтобы показать свою национальную одежду и посмотреть на других. На месте выступят танцевальные группы, а по улице Виру пройдет танцевальная колонна. Детей на Ратушной площади также ждут карусели, которые останутся там и после Нового года. Дети также смогут посетить мастерские по изготовлению пряного печенья и покататься на коньках на льду катка на улице Харью.

Рестораны и кафе Старого города составили по случаю праздников особенное меню. За пять евро можно попробовать праздничные блюда, также можно выбрать меню из трех блюд.