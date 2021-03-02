Рождественская ель с Ратушной площади будет повторно использована на праздновании Ночи древних огней
Сегодня вечером на Ратушной площади будет демонтирована рождественская ель, которая будет в дальнейшем повторно использована.
Сегодня вечером на Ратушной площади будет демонтирована рождественская ель, которая будет в дальнейшем повторно использована.
”Ель, украшавшая Ратушную площадь в течение трех месяцев, перевоплощалась за это время несколько раз. Сначала она радовала горожан в качестве рождественской ели, затем стала центром лабиринта в форме василька, а в качестве последнего аккорда помогла отметить 103-й день рождения Эстонской Республики. Теперь дерево будет еще раз использовано. К веткам ели проявила интерес небольшая фирма с Сааремаа Lahhentagge, которая изготовит из них прохладительный напиток. Из ствола дерева будут сделаны колоды для костра”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.
Партнер управы фирма Mustamäe Haljastuse AS начнет демонтаж ели сегодня вечером. Затем ствол дерева будет распилен на части и высушен, чтобы затем его можно было повторно использовать.
”Надеемся, что мы сможем повторно использовать ель в конце августа на пляже Инглиранд, когда там будет зажжен костер Ночи древних огней”, — добавила Хауканымм.
Рождественская ель была доставлена на Ратушную площадь 21 ноября и украшена к 27 ноября. К Новому году вокруг ели появился волшебный лес, а 23 января он превратился в лабиринт в виде василька. Ко Дню независимости ель была украшена в сине-черно-белые цвета.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Что нужно регулярно удалять со смартфона: это очень важно
Ученые раскрыли данные о происхождении COVID-19
Заклинаем Вас, не оставляйте чеки на кассах магазинов
Работал и хотел много детей: почему в 46 лет умер Турчинский