Рождественская ель с Ратушной площади будет повторно использована на праздновании Ночи древних огней

”Ель, украшавшая Ратушную площадь в течение трех месяцев, перевоплощалась за это время несколько раз. Сначала она радовала горожан в качестве рождественской ели, затем стала центром лабиринта в форме василька, а в качестве последнего аккорда помогла отметить 103-й день рождения Эстонской Республики. Теперь дерево будет еще раз использовано. К веткам ели проявила интерес небольшая фирма с Сааремаа Lahhentagge, которая изготовит из них прохладительный напиток. Из ствола дерева будут сделаны колоды для костра”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Партнер управы фирма Mustamäe Haljastuse AS начнет демонтаж ели сегодня вечером. Затем ствол дерева будет распилен на части и высушен, чтобы затем его можно было повторно использовать.

”Надеемся, что мы сможем повторно использовать ель в конце августа на пляже Инглиранд, когда там будет зажжен костер Ночи древних огней”, — добавила Хауканымм.

Рождественская ель была доставлена на Ратушную площадь 21 ноября и украшена к 27 ноября. К Новому году вокруг ели появился волшебный лес, а 23 января он превратился в лабиринт в виде василька. Ко Дню независимости ель была украшена в сине-черно-белые цвета.