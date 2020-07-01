Рожденный, чтобы попасть в тюрьму. Становление Исы Халилова в последней этнической преступной группировке Эстонии

По состоянию на 2020 год в Эстонии живет 1280 азербайджанцев. Их тут в два раз меньше, чем, например, немцев. Однако эта небольшая диаспора уже долгое время занимает крепкую позицию в преступном мире Эстонии и связана как с наркоперступлениями, так и с убийствами.

Рассказавшие Eesti Ekspress о местной азербайджанской общине люди утверждают, что это последняя этническая преступная группировка в Эстонии, где из поколения в поколение поддерживается и передается преступный уклад жизни.

Еще пару десятков лет назад также выделявшиеся армяне и чеченцы на сегодня интегрировались в эстонские и русские общины. В азербайджанской же общине отцы воспитывают сыновей, и молодые люди, как и Иса Халилов, вырастают в субкультуре, где убийства являются нормой, а тюрьма — естественный "карьерный" путь.

20 лет назад, когда Иса Халилов появился на свет, в Эстонии жило меньше тысячи азербайджанцев. Через год их стало на одного меньше, когда наемный убийца три раза выстрелил в голову бизнесмену Ханлару Агасиеву.

Спустя еще два года Вельяддин Керимханов, в то время предполагаемый лидер азербайджанской ОПГ, получает обвинение в заказе убийства Рзы Велиева. Между мужчинами возник личный конфликт, и Керимханов заплатил наемному убийце Алексею Никифорову 5000 долларов, чтобы тот застрелил Велева на рынке Ласнамяэ. Позже Никифорова признают виновным и в убийстве Агасиева. Рза Велиев переживает покушение на свою жизнь, но о заказе со стороны члена своей диаспоры не сообщает даже полиции.

Похожим образом для местной азербайджанской общины проходят и последующие годы, хотя по сравнению с 90-ми они довольно спокойные.

Сын авторитета



Мало что известно об отце Исы, Танверди Халилове. Ясно лишь то, что он владеет как минимум одним рестораном (Järve Resto & Grill), а быть может, и не одним (конечно же, неофициально). Он также находится в почете среди местных азербайджанцев, в особенности среди тех мужчин, чей доход связан с наркобизнесом, а в рабочие методы входит использование кулаков, ножей и пистолетов.

Источник Eesti Ekspress не пожелал о нем говорить: "Я не знаю Танверди Халилова лично, но знаю и очень сильно уважаю многих людей, которые знают и уважают его. Поэтому я не согласен что-либо о нем рассказывать".