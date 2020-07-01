01.07.2020, 12:29

Рожденный, чтобы попасть в тюрьму. Становление Исы Халилова в последней этнической преступной группировке Эстонии

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Маттиас Калев
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Рожденный, чтобы попасть в тюрьму. Становление Исы Халилова в последней этнической преступной группировке Эстонии
Erakogu

Жизнь Исы Халилова, чья езда по Лаагна на скорости 200 км/ч привела к смерти двух людей, протекала как и у других отпрысков семей, входящих в азербайджанскую преступную группировку. Приводим перевод статьи Eesti Ekspress.

По состоянию на 2020 год в Эстонии живет 1280 азербайджанцев. Их тут в два раз меньше, чем, например, немцев. Однако эта небольшая диаспора уже долгое время занимает крепкую позицию в преступном мире Эстонии и связана как с наркоперступлениями, так и с убийствами.

Рассказавшие Eesti Ekspress о местной азербайджанской общине люди утверждают, что это последняя этническая преступная группировка в Эстонии, где из поколения в поколение поддерживается и передается преступный уклад жизни.

Еще пару десятков лет назад также выделявшиеся армяне и чеченцы на сегодня интегрировались в эстонские и русские общины. В азербайджанской же общине отцы воспитывают сыновей, и молодые люди, как и Иса Халилов, вырастают в субкультуре, где убийства являются нормой, а тюрьма — естественный "карьерный" путь.

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20 лет назад, когда Иса Халилов появился на свет, в Эстонии жило меньше тысячи азербайджанцев. Через год их стало на одного меньше, когда наемный убийца три раза выстрелил в голову бизнесмену Ханлару Агасиеву.

Спустя еще два года Вельяддин Керимханов, в то время предполагаемый лидер азербайджанской ОПГ, получает обвинение в заказе убийства Рзы Велиева. Между мужчинами возник личный конфликт, и Керимханов заплатил наемному убийце Алексею Никифорову 5000 долларов, чтобы тот застрелил Велева на рынке Ласнамяэ. Позже Никифорова признают виновным и в убийстве Агасиева. Рза Велиев переживает покушение на свою жизнь, но о заказе со стороны члена своей диаспоры не сообщает даже полиции.

Похожим образом для местной азербайджанской общины проходят и последующие годы, хотя по сравнению с 90-ми они довольно спокойные.

Сын авторитета


Мало что известно об отце Исы, Танверди Халилове. Ясно лишь то, что он владеет как минимум одним рестораном (Järve Resto & Grill), а быть может, и не одним (конечно же, неофициально). Он также находится в почете среди местных азербайджанцев, в особенности среди тех мужчин, чей доход связан с наркобизнесом, а в рабочие методы входит использование кулаков, ножей и пистолетов.

Источник Eesti Ekspress не пожелал о нем говорить: "Я не знаю Танверди Халилова лично, но знаю и очень сильно уважаю многих людей, которые знают и уважают его. Поэтому я не согласен что-либо о нем рассказывать".

Даже среди комментариев на RusDelfi к статьям об аварии с участием его сына звучит уважение к нему. "Мой отец говорил, что если ты обидишь тигренка, будь готов, что вернувшийся тигр убьет твоих жену и детей, и разрушит твой дом. Иса был как тигренок кусачий и не признающий главенства старшего в стае, но всегда возвращавшийся под крыло опытного отца-аксакала. В диаспоре его отец обладает непререкаемым авторитетам. Его слушаем и мы как волки вожака”, — пишет один анонимный комментатор.

Тот же комментатор потом пишет следующее: "Отец его уважаемый и серьезный человек, сильная личность. Сейчас он очень переживает, и могу представить, каково ему теперь. Теперь я бы подал парню руку помощи. Я думаю, он многое переосмыслил в своей глупой и бесцельной жизни. Он должен до конца дней просить прощения и жизнью доказать то, что достоин жить".

Спорт и суд

Танверди отдает 12-летнего Ису на спортивную секцию в клуб Garant. Источник, с которым общался журналист, рассказывает, что участие в клубе боевых искусств можно считать первым шагом на пути становления мужчины.

При этом Garant, возможно, не самое логичное место для обучения азербайджанского мальчика. Там же в Ласнамяэ находится спортивный клуб Iman, где в прошлом году при помощи Управления по борьбе с наркотиками США удалось задержать азербайджанскую наркогруппировку, которая имела связи с колумбийским картелем.

Тренировавшихся в Iman азербайджанцев считали лидерами местной группировки. Garant же считался клубом для отпрысков местных русских богачей. Но там Иса знакомится, например с братьями Девидом и Робертом Гаммерами, чей отец Павел Гаммер вместе с бизнес-партнером Хубертом Хирвом сейчас арестован и отправлен под суд.

Когда Исе было 13 лет, под суд попадает и его отец Танверди. Халилов-старший был осужден за произвол, совершенный двумя годами ранее. Он отвез жертву в лес Мяннику и потребовал вернуть 50 000 евро, угрожая убийством. После этого он приехал к жертве и грозился отрезать голову. Суд назначил ему штраф в 800 евро.

Вскоре Исе пригодились уроки карате и кикбоксинга. Осенью 2017 года Кириллу, который повздорил с Исой в соцсети, поступил анонимный звонок — мол чтобы уладить конфликт, необходимо приехать на мойку машин на Лаагна теэ. На заправке Иса бьет Кирилла три раза кулаком в лицо, делает небольшую паузу и потом продолжает его избивать. По неизвестной причине в ходе производства по инциденту полиция отбирает водительские права у Роберта Гаммера на время производства, а самого Ису в итоге штрафует на 300 евро.

В 2019 году Иса с компанией решил навестить Гимназию Мустйыэ, где раньше учился. Увидев бывшего одноклассника, Иса ударил его ногой по лицу. Позже он объяснил полиции, что это была месть за то, что тот создал в соцсети аккаунт "Кебаб Исахалилов" и указал там сексуальную ориентацию как би. В наказание Ису ждал снова штраф, теперь уже 800 евро.

Однако среди знакомых Халилова ходят слухи, что его отец якобы дал взятку суду и прокуратуре, и поэтому наказание было таким мягким. Теперь они предсказывают, что Иса так же легко отделается от ДТП с летальным исходом.

Рестораны и машины

Кажется, что для местных азербайджанцев посиделки в ресторанах настолько же важны, как и занятия в клубах боевых искусств. Быть может, это из-за того, что эти рестораны и принадлежат им самим. Там же и обсуждаются денежные дела. Женщины на это время остаются дома.

В 2007 году КаПо арестовала владельца столичных шашлычных "Баку", "Шеш-Беш" и "Киш-Миш" Ахлимана Зейналова по обвинению в организации масштабной международной наркосети на общую сумму 18,5 млн крон. В 2016 году под суд попала и наркогруппировка азербайджанца Ахмеда-Ага Гашимова. Поговаривали, что штаб торговли экстази располагался в ресторане "Баку" в Мустамяэ.

Сам Иса утверждает, что в 2018-2019 годах работал курьером Wolt, а вот его сверстники не такие скромные. Например, Тофик Ганбаров, который старше Исы на три года, к тому времени уже участвовал в мужских разговорах в ресторанах. Под суд он попал прошлой весной по обвинению в принадлежности к группировке Амида Магеррамова и ведении международного наркобизнеса. По фотографиям в соцсетях создается ощущение, что в то же время в ресторанных посиделках начал участвовать и Иса.

В преступном мире автомобиль показывает статус человека. В соцсетях Иса Халилов позирует с разными BMW, Mercedes, лимузинами и Chrysler с номерным знаком MAFIA, хвалится гонками на дорогах и иногда машет пистолетом из окна автомобиля. Точно так же ведут себя и его друзья.

В день трагического ДТП, которое, согласно подозрению, спровоцировал сам Иса на белом BMW с регистрационным номером 999 ISA, он гнал по Лаагна теэ не в одиночестве. Его машина тогда преследовала ярко-желтый Chevrolet Camaro с таким же запоминающимся номерным знаком.

Сейчас Иса Халилов ждет решения суда. Как и предполагает Коран, он признал свою вину (в превышении скорости) и объяснил, что не хотел причинить никому вреда. Его защитник Индрек Пыдер также защищал Эльдара Гурбанова, подозреваемого в принадлежности к группировке Магеррамова. Уже известно, что защита планирует обжаловать арест Исы в окружном суде.

Если же Иса Халилов все же угодит за решетку, то это не сделает дороги Эстонии более безопасными. Даже если он с друзьями перестанет гонять по Лаагна теэ, то вскоре им на смену придут новые преемники.

Да и за решеткой, видимо, не так уж и плохо для членов азербайджанских группировок. Авторитет Амид Магеррамов в телефонном разговоре с женой друга как-то жаловался, что угодившие за решетку члены группировки наслаждаются там отпуском. "Мне самому хочется в тюрьму, б***дь".

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