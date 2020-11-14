14.11.2020, 14:20

Рождаемость в Эстонии снизилась, молодые семьи образуют представители малочисленного поколения девяностых

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Pelgulinna sünnitusmaja
Pelgulinna sünnitusmajaFoto: Rauno Volmar

По данным отдела действий с народонаселением Министерства внутренних дел, в октябре в Эстонии родилось 1044 ребёнка, в том числе 533 девочки и 511 мальчиков.

Министр народонаселения Рийна Солман отметила, что по сравнению с прошлым годом рождаемость несколько снизилась, так как всё большую часть молодых семей образуют представители малочисленного поколения девяностых. Тем важнее смягчать пагубное влияние вызванного коронавирусом кризиса на уверенность молодых родителей в завтрашнем дне.

”Во время предыдущего кризиса мы уже видели, как из-за экономической нестабильности вскоре снизилось число рождавшихся первенцев. В интересах прироста населения важно, чтобы молодые семьи не передумывали рожать детей, как уже было раньше. Поэтому в конце месяца я представлю правительству поправки к закону о семейных пособиях, которые позволят родителю, потерявшему в вызванный коронавирусом кризис работу, сохранить достаточно солидное родительское пособие. Я надеюсь, что на этот раз ни один ребёнок не останется неродившимся из-за временной потери родителями работы, и что принимаемые семьями решения не будут столь удручающими, как в период предыдущего кризиса,” — сказала министр Солман. Согласно подготовленному министром народонаселения законопроекту, в течение ближайших трёх лет при расчёте родительского пособия не будет учитываться период, когда родитель был зарегистрирован в качестве безработного. Если бы этот период учитывался, пособие было бы урезано.

Министр сказала, что предыдущий кризис может послужить уроком и в другом. ”Во время предыдущего кризиса численность населения снижалась и вследствие отъезда за рубеж. Тысячи молодых людей в возрасте, когда создаются семьи, переезжали в страны, где условия жизни лучше. Мы должны сделать выводы, и на этот раз больше беречь и поддерживать наших людей в тяжёлое время, так как люди — это самое ценное достояние государства.”

В октябре родилось 18 пар близнецов, в том числе шесть пар мальчиков, шесть пар девочек и шесть смешанных пар. В Таллинне родилось 370, в Харьюмаа — 167, на Хийумаа — 4, в Ида-Вирумаа — 66, Йыгевамаа — 16, Ярвамаа — 19, Ляэнемаа — 16, Ляэне-Вирумаа — 29, Пылвамаа — 15, Пярнумаа — 59, Рапламаа — 28, на Сааремаа — 28, в Тартумаа — 150, Валгамаа — 17, Вильяндимаа — 31 и в Вырумаа — 29 детей.

В октябре малышей чаще всего называли следующими именами: девочек — Росанна (11), Эмма, Мария, Саара и Виктория (по 6), Алиса, Анна, Изабелла, Ленна, Миа, Милана, Саскиа, София и Василиса (по 5); мальчиков — Якоб (12), Робин (8), Александер, Артур и Оливер (7).

В прошлом месяце был заключён 491 брак, в том числе 54 — нотариусами, и 26 — священниками. Оформлено 234 развода, из них 43 — нотариусами. В октябре умерло 1269 человек.

”Отрадно, что вопреки сложным условиям весенней пандемии число заключаемых браков начинает выходить на прошлогодний уровень. Одновременно сокращается число разводов, которое снизилось и в прошлом году по сравнению с позапрошлым годом. Надеюсь, что супружеские пары смогут преодолеть вызванные коронавирусом трудности и сберечь свои отношения,” — сказала министр народонаселения Рийна Солман.

Новые имена получило 140 человек, в том числе имя — 27, фамилию — 95, а и имя, и фамилию — 18 человек. В числе новонаречённых — 97 женщин, остальные 43 — мужчины.

В октябре прошлого года родилось 1155 детей, умерло 1265 человек, было заключено 395 браков, зарегистрировано 254 развода и 129 человек получило новые имена.

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