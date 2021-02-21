Рост заболеваемости COVID-19 заставляет медиков думать об урезании планового лечения

"Допустим, нам придется закрыть отделение урологии, где у нас 14-16 пациентов, и перевести его на режим лечения Covid-19. Тогда какая-то часть пациентов урологических будет получать помощь на территории общей хирургии, но, скорее всего, это будут только экстренные пациенты, и для плановых пациентов не останется возможности", — отмечает руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов.
На данный момент от коронавируса вакцинировано около 60 000 человек, однако до коллективной иммунизации еще очень и очень далеко.
"Мы чувствовали бы себя защищенными, если бы эта цифра внутри больницы составляла 85-90%, а если говорить о всех жителях, то хотя бы 70% — это включая людей, которые перенесли заболевание и находятся в окне примерно 180 дней после заражения", — подчеркнул Попов.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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