21.02.2021, 21:15

Рост заболеваемости COVID-19 заставляет медиков думать об урезании планового лечения

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"Antud kaasuses on saanud ebaõiglaselt pihta konkursi üks kandidaate dr. Arkadi Popov."
"Antud kaasuses on saanud ebaõiglaselt pihta konkursi üks kandidaate dr. Arkadi Popov."Foto: Sven Arbet

На данный момент ковидные отделения центральных и региональных больниц заполнены уже на 80%, это около 500 пациентов. В скором времени появится необходимость создавать дополнительные места. Сделать это можно только путем урезания планового лечения, пишет rus.err.

"Допустим, нам придется закрыть отделение урологии, где у нас 14-16 пациентов, и перевести его на режим лечения Covid-19. Тогда какая-то часть пациентов урологических будет получать помощь на территории общей хирургии, но, скорее всего, это будут только экстренные пациенты, и для плановых пациентов не останется возможности", — отмечает руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов.

На данный момент от коронавируса вакцинировано около 60 000 человек, однако до коллективной иммунизации еще очень и очень далеко.

"Мы чувствовали бы себя защищенными, если бы эта цифра внутри больницы составляла 85-90%, а если говорить о всех жителях, то хотя бы 70% — это включая людей, которые перенесли заболевание и находятся в окне примерно 180 дней после заражения", — подчеркнул Попов.

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