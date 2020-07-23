Россия вспоминает вступление стран Балтии в СССР: произошло по взаимному согласию

"Правящими кругами прибалтийских стран не прекращаются попытки навязать тенденциозную оценку событий, связанных с включением Латвии, Литвы и Эстонии в состав СССР 80 лет назад.

Российская позиция по этому вопросу хорошо известна. Она базируется на объективном учете исторических реалий того времени и выверенных оценках данных событий с опорой на архивные документы и факты.

В условиях реальной угрозы использования Прибалтики как плацдарма фашистской Германии для нападения на СССР Москва в июне 1940 г. была вынуждена осуществить ввод в Латвию, Литву и Эстонию дополнительных войск (к уже размещенным там контингентам по двусторонним пактам о взаимопомощи 1939 г.). Этот шаг, предпринятый с одобрения руководства прибалтийских государств, сам по себе не означал перехода суверенитета над их территорией к Советскому Союзу и был легитимен. Последующее вхождение Прибалтики в состав СССР также не было односторонним и произошло по взаимному согласию.

Исход парламентских выборов в Латвии, Литве и Эстонии в июле 1940 г. стал естественной реакцией подавляющего большинства избирателей этих стран, высказавшихся в пользу их вхождения в состав СССР, который рассматривался как единственная держава, способная противостоять агрессии нацистов. История подтвердила, что только СССР помешал осуществиться планам Гитлера по превращению Прибалтики в сырьевой придаток Третьего рейха — это четко прописано в плане ”Ост” и других документах фашистской Германии. Население же планировалось поработить, онемечить и частично истребить, что и делалось вплоть до 1944 г. В 1944-1945 гг. прибалтийские народы в числе других народов Европы были спасены ценой тысяч жизней советских солдат от уничтожения в рамках освободительной миссии Красной армии, в составе которой сражалось немало латышских, литовских и эстонских бойцов.

Тиражируемые прибалтийскими правящими элитами утверждения об ”оккупации” Латвии, Литвы и Эстонии Советским Союзом в 1940 г. противоречат общепринятому в тот период определению этого правового термина. Между СССР и прибалтийскими государствами не было состояния войны, обращения со стороны Москвы не содержали угрозы объявления войны.