07.12.2019, 19:50
Россия вновь обрушилась с критикой на Эстонию: сохраняется позорный феномен неграждан, власти ликвидируют русскоязычное образование
В России в очередной раз обрушились с критикой на Эстонию. Так, МИД РФ заявил о том, что власти Эстонии "продолжают деструктивную линию на ликвидацию русскоязычного образования". А на заседании ОБСЕ министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал позорным феноменом массовое безгражданство в Эстонии и Латвии.
"Власти Эстонии продолжают деструктивную линию на ликвидацию русскоязычного образования. На днях муниципальное собрание эстонского города Кейла приняло решение закрыть со следующего учебного года единственное общеобразовательное учреждение на русском языке", — значится в комментарии Департамента информации и печати МИД России.
"В качестве ”аргумента” используется лживый тезис о необходимости интеграции русскоязычной молодежи. Как и в случае со скандальным объединением в г.Кохтла-Ярве двух русско- и одной эстоноязычной гимназий в единую государственную гимназию с обучением исключительно на эстонском языке, со школой г.Кейла решение было принято вопреки мнению учеников и их родителей. Более того, проводящим мирные акции протестов НПО грозят уголовным преследованием", — утверждает МИД РФ.
В МИДе сочли, что судьба Кейла и Кохтла-Ярве в ближайшее время может также постигнуть русскоязычные школы в городах Калласте и Тарту.
"Надеемся на активную позицию профильных структур ООН, ОБСЕ и Совета Европы в отношении дискриминационной линии Таллинна в образовательной сфере для нацменьшинств, как это практикуется данными международными организациями, когда речь идет о схожих ситуациях в других странах", — отмечается в сообщении ведомства.
С критикой по отношению к Эстонии выступил Лавров и на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
"Потенциал ОБСЕ особенно востребован для решения острых гуманитарных проблем. Напомню, в Латвии и Эстонии сохраняется позорный феномен неграждан", — заявил Лавров.
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