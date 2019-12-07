Россия вновь обрушилась с критикой на Эстонию: сохраняется позорный феномен неграждан, власти ликвидируют русскоязычное образование

В МИДе сочли, что судьба Кейла и Кохтла-Ярве в ближайшее время может также постигнуть русскоязычные школы в городах Калласте и Тарту.

"Надеемся на активную позицию профильных структур ООН, ОБСЕ и Совета Европы в отношении дискриминационной линии Таллинна в образовательной сфере для нацменьшинств, как это практикуется данными международными организациями, когда речь идет о схожих ситуациях в других странах", — отмечается в сообщении ведомства.

С критикой по отношению к Эстонии выступил Лавров и на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

"Потенциал ОБСЕ особенно востребован для решения острых гуманитарных проблем. Напомню, в Латвии и Эстонии сохраняется позорный феномен неграждан", — заявил Лавров.