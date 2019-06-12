Россия требует за задержанный траулер эстонской фирмы 720 000 евро

"За 7,5 тонн пойманной рыбы от нас хотят 720 000 евро залога", — сказал ERR Райво Баум, член правления эстонской фирмы Morobell, которой принадлежит судно.

Сумму залога назначили в конце прошлой недели, на этой неделе Morobell планирует ее заплатить, добавил Баум.

"В заключенном между Евросоюзом и Россией договоре о рыболовстве сказано, что в подобных случаях следует назначать разумную сумму залога для освобождения судна, но по нашему мнению, это не разумная сумма", — сказал Баум, добавив, что предприятию не остается ничего иного, как выплатить ее.

Баум сказал, что нельзя быть уверенным в том, что российские власти освободят судно после уплаты залога, поскольку капитану предъявлено уголовное обвинение и судно можно рассматривать как средство совершения преступления.

Как ранее писал Delfi, В начале мая на Балтике в исключительных экономических водах России было задержано финское рыболовное судно Roxen. Судно было препровождено в порт Калининграда, покидать его как теплоходу, так и капитану запрещено. Помимо капитана на суде еще трое эстонских моряков. Им обвинения не предъявили, но покинуть теплоход они не могут до тех пор, пока на борт не прибыл сменный экипаж.