Россия требует за задержанный траулер эстонской фирмы 720 000 евро

Российские власти требуют 720 000 евро залога для освобождения судна Roxen, задержанного в мае за лов рыбы в исключительной экономической зоне Российской Федерации, пишет rus.err.ee.
"За 7,5 тонн пойманной рыбы от нас хотят 720 000 евро залога", — сказал ERR Райво Баум, член правления эстонской фирмы Morobell, которой принадлежит судно.
Сумму залога назначили в конце прошлой недели, на этой неделе Morobell планирует ее заплатить, добавил Баум.
"В заключенном между Евросоюзом и Россией договоре о рыболовстве сказано, что в подобных случаях следует назначать разумную сумму залога для освобождения судна, но по нашему мнению, это не разумная сумма", — сказал Баум, добавив, что предприятию не остается ничего иного, как выплатить ее.
Баум сказал, что нельзя быть уверенным в том, что российские власти освободят судно после уплаты залога, поскольку капитану предъявлено уголовное обвинение и судно можно рассматривать как средство совершения преступления.
Как ранее писал Delfi, В начале мая на Балтике в исключительных экономических водах России было задержано финское рыболовное судно Roxen. Судно было препровождено в порт Калининграда, покидать его как теплоходу, так и капитану запрещено. Помимо капитана на суде еще трое эстонских моряков. Им обвинения не предъявили, но покинуть теплоход они не могут до тех пор, пока на борт не прибыл сменный экипаж.
На борту в момент задержания находилось 7,5 тонн рыбы. Российские власти оценили ущерб в 49 миллионов рублей (675 000 евро). По словам Райво Баума, руководителя судовладельческой фирмы Morobell, которой принадлежит судно, рыбаки вели легальный лов рыбы, но ввиду навигационной ошибки зашли в экономические воды РФ.
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