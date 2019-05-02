”Россия препятствует решению конфликта”. Новоиспеченный глава МИДа Рейнсалу выразил поддержку украинскому коллеге

”Поддержка со стороны Эстонии суверенитету и территориальной целостности Украины непоколебима и мы продолжим отстаивать эту позицию”, — сказал Рейнсалу и выразил сожаление тем, что поведение России препятствует внедрению необходимых для решения конфликта Минских соглашений.

”Решение президента Путина о предоставлении людям, проживающим на временно оккупированных территориях Восточной Украины, возможности ходатайствовать о получении российского гражданства в ускоренном порядке заслуживает сожаления. Этим очередным дестабилизирующим шагом Россия препятствует решению конфликта”, — сказал Рейнсалу.

Он заверил своего коллегу, что Эстония по-прежнему поддерживает Украину в ее стремлении к евро-атлантической интеграции, в том числе проведении реформ.

Министр Климкин в свою очередь поздравил новое правительство Эстонии со вступлением в должность.