Россия грозит "чувствительными мерами" и обвиняет Эстонию в притеснении Sputnik

"Мы очень надеемся, что Эстония все-таки остановит эту беспрецедентную неправовую акцию, одумается. В противном случае мы точно примем адекватные ответные меры, они будут жесткие, потому что больше мириться с подобного рода действиями, притеснением средств массовой информации, просто недопустимо. Эти меры точно будут чувствительные", — сказала Матвиенко журналистам.

По словам спикера, безусловно, такие действия в отношении агентства Sputnik будут накладывать негативный отпечаток в целом на российско-эстонские отношения. "Мне хочется надеяться, что Эстония все-таки обладает хоть каким-то суверенитетом и подобные заявления, касающиеся Sputnik, просто совпали с визитом премьер-министра Великобритании [Бориса Джонсона] в Эстонию", — сказала Матвиенко.

Совет Федерации в четверг направил представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру и комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович письма, в которых призывает их повлиять на власти Эстонии с целью прекращения попыток ограничить работу агентства Sputnik.