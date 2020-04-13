Российское посольство ответило командующему Силами обороны Эстонии

На фоне охватившей практически весь мир пандемии коронавируса и всех связанных с этим глобальным бедствием тяжелейших последствий, среди которых смерть тысяч и тысяч людей, резкое падение экономических показателей, а отсюда заметное увеличение числа безработных, когда борьба с этой угрозой требует объединения усилий всего мирового сообщества, не прекращаются стенания тех, кто и в этой ситуации стремится напомнить о ”подлинной угрозе”, каковой, по их неисправимому убеждению, была и остается Россия.

В качестве новоявленного оракула на сей раз выступил командующий Силами обороны Эстонии М.Херем. Не стоит, видимо, цитировать его отдельные высказывания в стиле чеховского унтера Пришибеева. Выделим основное: для России, вещает генерал, война — это один из способов сформировать свое ближайшее соседство по своему усмотрению. Озвучивается громогласное предостережение: ”когда появляется такая возможность, Россия применяет или пытается применить военную силу”. Взгляд генерала при этом устремлен далеко вперед. Он прогнозирует: если такая возможность появится через десять лет, то мы не сможем этому воспротивиться уже сегодня. Он, впрочем, делает существенную оговорку, признавая, что прямо сейчас Россия не пересекает эстонскую границу. Но тут же поправляет сам себя, предупреждая, что и кризиса с Украиной никто не предвидел, хотя признаки ”носились в воздухе около года”.

Похоже, сам генерал в течение гораздо более длительного срока носится с навязчивыми фантомными идеями. Небезопасное это дело, в первую очередь для самих носителей. Один из них, однако, вошел в историю — министр обороны США, адмирал Джеймс Форрестол. Зная его печальный конец, правомерно сказать — его пример другим наука.

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