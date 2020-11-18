Российско-украинский конфликт между собутыльниками в автобусе Нарва-Таллинн перерос в массовую драку

В автобусе Нарва-Таллинн ехала компания из шести мужчин, распивающая алкогольные напитки: один украинец, а остальные — местные русские. На весь автобус разносился их громкий разговор, смех и запах алкоголя.

Однако ситуация изменилась через несколько километров после Раквере. Между двумя мужчинами, украинцем и русским начинается громкий конфликт — по словам свидетелей, из-за отношений между Россией и Украиной. Украинец якобы заявил, что именно из-за того, что Россия вторглась на территорию его страны, ему приходится зарабатывать деньги для семьи в Эстонии.

Конфликт быстро накалился, в него вмешались и другие собутыльники и перешли на крик. После того, как одна женщина попросила их быть потише, мужчины успокаиваются но ненадолго. Один из них громко включает музыку на телефоне, а украинец продолжает конфликт вопросом, у кого больше прав находиться в стране. "Да кто ты такой?" — начали мужчины нападать друг на друга.

Тем временем мужчина из Украины продолжил свою мысль: мол вот он платит в Эстонии кучу налогов и строит важные объекты, в месяц зарабатывает 1000 евро на руки и 800 отправляет домой своей жене и шести детям, а местные русские в успех страны никак не вкладываются, их единственный аргумент — что они здесь родились. Доходит до того, что обе стороны вменяют друг другу, что они не знают эстонского языка.

Один из пассажиров автобуса крикнул водителю на эстонском языке, чтобы тот высадил буянящих мужчин, но водитель никак не отреагировал. Другие пассажиры обсуждают, не вызвать ли полицию. Тем временем конфликт накаляется.

При подъезде к Таллинну мужчина из Украины заявил местным русским, что вызовет на автовокзал своих знакомых авторитетов, на что русские ответили, что они могут позвать своих. К этому времени все они уже достаточно сильно пьяны, язык заплетается. Украинец перешел на громкие угрозы: "Ты жить хочешь?" В итоге компания договорилась, что на первой же остановке выйдут и порешают дела "по-мужски".

Когда автобус подъехал к остановке в Мустакиви, часть участвовавших в конфликте русских попыталась выйти, что не понравилось украинцу. Он встал и через какое-то время между шестью людьми завязалась потасовка — собутыльники махали кулаками направо и налево.