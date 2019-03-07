Российский Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Балтикой

По данным ведомства, средства контроля воздушного пространства РФ зафиксировали над нейтральными водами Балтийского моря воздушную цель, приближающуюся к российской государственной границе.

"Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне", — отметили в ведомстве. Истребитель ВКС РФ, уточнили в министерстве, подошел к американскому самолету на безопасное расстояние и "идентифицировал его как самолет-разведчик США RC-135".

После удаления самолета США от границы СУ-27 вернулся на базу.