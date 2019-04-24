Российский сенатор о визите Кальюлайд в Москву: она осознала, что изоляция России — миф и глупость

”Кальюлайд набрала очков на встрече с Путиным, несмотря на критику и в Таллинне, и в Вильнюсе", — написал сенатор, и добавил: ей не откажешь в политическом чутье.
"Увидев, что с Путиным общаются и Меркель, и Макрон, и Ниинисте, она осознала, что изоляция России — миф и глупость. И перестала играть в обреченную игру”, — уверен сенатор.
Кальюлайд набрала очков на встрече с Путиным, несмотря на критику и в Таллине, и в Вильнюсе. Ей не откажешь в полит. чутье. Увидев, что с Путиным общаются и Меркель, и Макрон, и Ниинистё, она осознала, что изоляция России - миф и глупость. И перестала играть в обречённую игру.