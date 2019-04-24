24.04.2019, 09:54

Российский сенатор о визите Кальюлайд в Москву: она осознала, что изоляция России — миф и глупость

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rus.delfi.ee
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Aleksei Puškov
Aleksei PuškovFoto: Stanislav Krasilnikov, Stanislav Krasilnikov/TASS

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что приезд президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая на прошлой неделе встретилась в Кремле с президентом РФ Владимирым Путиным, набрала очков.

Об этом Пушков написал в своем Twitter.

”Кальюлайд набрала очков на встрече с Путиным, несмотря на критику и в Таллинне, и в Вильнюсе", — написал сенатор, и добавил: ей не откажешь в политическом чутье.

"Увидев, что с Путиным общаются и Меркель, и Макрон, и Ниинисте, она осознала, что изоляция России — миф и глупость. И перестала играть в обреченную игру”, — уверен сенатор.

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