Российский сенатор — министру обороны Эстонии: Россия будет реагировать и отвечать

”Ситуация с безопасностью в нашем регионе не улучшилась, примером чему может послужить принятая Россией на вооружение ракетная система, представляющая угрозу для всего НАТО”, — заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк радионовостям ERR. "Но, по его мнению, присутствие вооружений США в Эстонии укрепляет безопасность и показывает единство союзников.

Таким образом господин Луйк блестяще подтвердил правоту позиции России, которая вот уже лет тридцать указывает на то, что ни расширение НАТО (включая вступление в него той же Эстонии), ни военное присутствие США в Европе, ни размещение на территории новых членов альянса на постоянной основе существенных вооружений и вооруженных сил альянса не улучшают ситуацию с безопасностью в регионе", — пишет Косачев в Facebook.

Далее он напомнил Луйку, что в Парижской хартии для новой Европы, подписанной всеми государствами на тот момент СБСЕ, провозглашался принцип неделимости безопасности, а в совместном описании ее будущей конструкции после завершения ”холодной войны” НАТО не упоминалось ни разу. "Ни разу, господин Луйк. Однако с 1991 года европейская территория НАТО расширилась на 35%. После распада СССР членами блока успели стать 13 стран. Если в 1991 году площадь европейских стран—членов НАТО составляла 3 504 603 кв. км, то сейчас, под контролем альянса 4 681 093 кв. км. И это примерно на 1 тысячу километров ближе к российским границам. При том что совокупный военный бюджет стран НАТО примерно в двадцать раз превышает российский.

А ситуация, упрямая, так и не улучшилась, вот ведь незадача!

И не удивляйтесь, господин Луйк, что в условиях, когда НАТО продолжает делить пространство европейской безопасности на привилегированное для себя и по остаточному принципу для остальных, а Эстония этому безответственно потакает, Россия будет реагировать. Именно так. Реагировать и отвечать. В том числе принимая на вооружение новые оборонительные системы — мы просто обязаны думать о собственной безопасности, когда со стороны вашего альянса нашему (по идее) общему пространству постоянно угрожают, нарушая как дух Европейской хартии для новой Европы, так и букву Основополагающего акта Россия-НАТО.