Российский самолет нарушил воздушное пространство Эстонии

Вчера вечером в районе острова Вайндлоо в воздушное пространство Эстонии без разрешения вошел самолет ВВС Российской Федерации Су-34, который пробыл в нашем воздушном пространстве меньше минуты.
Транспондер самолета был выключен, и план полета отсутствовал. У самолета не было радиоконтакта с Аэронавигационной службой Эстонии.
Министерство иностранных дел сегодня вызвало посла России и передало ему ноту.
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