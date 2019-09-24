24.09.2019, 12:53

Российский самолет нарушил воздушное пространство Эстонии

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rus.delfi.ee
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Venemaa õhujõudude lennuk Su-34
Venemaa õhujõudude lennuk Su-34Foto: Maxim Shipenkov, EPA

Вчера вечером в районе острова Вайндлоо в воздушное пространство Эстонии без разрешения вошел самолет ВВС Российской Федерации Су-34, который пробыл в нашем воздушном пространстве меньше минуты.

Транспондер самолета был выключен, и план полета отсутствовал. У самолета не было радиоконтакта с Аэронавигационной службой Эстонии.

Министерство иностранных дел сегодня вызвало посла России и передало ему ноту.

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