Российский самолет нарушил воздушное пространство Эстонии. МИД вручил послу РФ ноту

В воздушном пространстве Эстонии самолет находился менее минуты.

Транспортеры были включены, летный план отсутствовал. На радиосвязь с эстонской авиаслужбой самолет не выходил.

Министерство иностранных дел вызвало посла РФ в Эстонии и передало ему ноту. В этому году это третий раз, когда российский самолет нарушает эстонское воздушное пространство.