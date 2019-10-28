28.10.2019, 10:31
Российский самолет нарушил воздушное пространство Эстонии. МИД вручил послу РФ ноту(17)
Утром 25 октября в районе острова Вайндлоо самолет ТУ-154, принадлежащий МВД РФ, нарушил воздушное пространство Эстонии.
Утром 25 октября в районе острова Вайндлоо самолет ТУ-154, принадлежащий МВД РФ, нарушил воздушное пространство Эстонии.
В воздушном пространстве Эстонии самолет находился менее минуты.
Транспортеры были включены, летный план отсутствовал. На радиосвязь с эстонской авиаслужбой самолет не выходил.
Министерство иностранных дел вызвало посла РФ в Эстонии и передало ему ноту. В этому году это третий раз, когда российский самолет нарушает эстонское воздушное пространство.
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