28.10.2019, 10:31

Российский самолет нарушил воздушное пространство Эстонии. МИД вручил послу РФ ноту

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rus.delfi.ee
EST
Российский самолет нарушил воздушное пространство Эстонии. МИД вручил послу РФ ноту
Foto: Marina Lõstseva, TASS

Утром 25 октября в районе острова Вайндлоо самолет ТУ-154, принадлежащий МВД РФ, нарушил воздушное пространство Эстонии.

В воздушном пространстве Эстонии самолет находился менее минуты.

Транспортеры были включены, летный план отсутствовал. На радиосвязь с эстонской авиаслужбой самолет не выходил.

Министерство иностранных дел вызвало посла РФ в Эстонии и передало ему ноту. В этому году это третий раз, когда российский самолет нарушает эстонское воздушное пространство.

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