Российский самолет нарушил воздушное пространство Эстонии: МИД ЭР вручил послу ноту

Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии менее минуты.

Транспортеры были включены, имелся и летный план. Радиоконтакт с эстонской авиационной службой отсутствовал.

Сегодня МИД Эстонии вызвал посла РФ и вручил ему ноту. Это первое в этом году нарушение воздушного пространства Эстонии со стороны РФ.