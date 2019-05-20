20.05.2019, 16:26
Российский самолет нарушил воздушное пространство Эстонии: МИД ЭР вручил послу ноту(95)
В минувшую субботу в районе острова Вайндлоо самолет российских ВМС Ту-154 нарушил воздушное пространство Эстонии.
В минувшую субботу в районе острова Вайндлоо самолет российских ВМС Ту-154 нарушил воздушное пространство Эстонии.
Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии менее минуты.
Транспортеры были включены, имелся и летный план. Радиоконтакт с эстонской авиационной службой отсутствовал.
Сегодня МИД Эстонии вызвал посла РФ и вручил ему ноту. Это первое в этом году нарушение воздушного пространства Эстонии со стороны РФ.
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