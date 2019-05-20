20.05.2019, 16:26

Российский самолет нарушил воздушное пространство Эстонии: МИД ЭР вручил послу ноту

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rus.delfi.ee
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Venemaa Riigituuma valimised Tallinnas
Vene saatkond TallinnasFoto: Tiit Blaat

В минувшую субботу в районе острова Вайндлоо самолет российских ВМС Ту-154 нарушил воздушное пространство Эстонии.

Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии менее минуты.

Транспортеры были включены, имелся и летный план. Радиоконтакт с эстонской авиационной службой отсутствовал.

Сегодня МИД Эстонии вызвал посла РФ и вручил ему ноту. Это первое в этом году нарушение воздушного пространства Эстонии со стороны РФ.

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