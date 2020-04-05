Российский самолет доставил в Таллинн 3 млн защитных масок

В воскресенье, 5 апреля, в Таллинне приземлился самолет российской авиакомпании "Икар", на борту которого была доставлена в Эстонию крупная партия средств индивидуальной защиты, в том числе и 3 млн хирургических масок, передает rus.err.
Как уже сообщалось, заказ был сделан фирмами Magnum и Semetron. Ранее оптовый продавец лекарств Magnum сообщил, что прибывшие в Эстонию маски будут распределены по аптекам для розничной продажи.
"В понедельник не стоит еще идти в аптеки за масками. Они поступят в продажу во вторник, среду. Кроме того, маски можно получить и безконтактным способом через э-аптеки", - пояснил председатель правления Magnum AS Ахти Калликорм.
Как отметили представители Magnum, максимально можно будет купить одну упаковку масок, в которой содержится 50 штук. Рекомендуемая розничная цена одной маски из этой партии - ниже 70 центов, однако каждая аптека будет принимать решения сама.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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