21.04.2019, 16:30

Российский политолог: Путин не верит, что НАТО придет на помощь странам Балтии

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Константин Эггерт
Константин Эггерт
EST 10
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.Foto: Karli Saul

Российский политолог и телеведущий Сергей Медведев в интервью литовскому DELFI рассказал о перспективах взаимоотношений стран Балтии, России и НАТО в ближайшие годы.

- НАТО исполнилось 70 лет. Отношения у России с альянсом холодны как никогда. Это надолго?

- Думаю, что да. При нынешнем политическом режиме я не вижу возможностей для изменения отношений России с НАТО. России в нынешнем её состоянии очень нужны враги. НАТО естественным образом — кандидат номер один на эту роль. Режиму нужны враги для легитимации дома, для позиционирования себя в мире, то есть для внутренних и внешних целей.

- Почему НАТО так долго играет эту роль в глазах серьезной части российского общественного сознания?

— Угроза НАТО — это такая базовая вещь, которая была сконструирована еще в 50-е годы. Она формирует сознание российского политического класса. Это воспроизводится в третьем поколении политиков — и населения. Это иррациональные вещи, как и по отношению к американцам, архетипы, на которых зиждется внутренняя и внешняя идентичность. Хотя они абсолютно иррациональны, ведь НАТО — это не фронт, а тыл России. Если смотреть на глобальные геополитические расклады 21-го века, то России нужно максимально дружить с НАТО, обеспечивать свои тылы.

- От Китая?

— Россия находится на дуге нестабильности. Весь южный периметр — Китай плюс Ближний и Средний Восток. Так или иначе они подвигают Россию к сотрудничеству с НАТО. Но Россия предпочитает играть в странные игры со странами типа Ирана. НАТО опять-таки очень удобна для накачки общественного мнения, она идеально подходит на роль архиврага.

- В какой степени представление о НАТО и, шире, о Западе как о враге –пропагандистский трюк для домашней аудитории, а в какой — искренняя вера политического руководства России?

— Это нельзя противопоставлять. Политический класс поверил в собственную пропаганду, переехал жить в телевизор, и система мотиваций перестала быть такой циничной, как прежде: "На людях мы ругаем НАТО, но сами понимаем, что к чему". Достаточно послушать, что сегодня говорят прокремлевские эксперты. Произошла полная аберрация сознания.

- То есть невозможно жить внутри осажденной крепости и быть диссидентом?

— Видимо, так.

— В этих условиях, можно ли сказать, что есть угроза для стран Балтии?

- Да, конечно! Россия заинтересована в бесконечном повышении градуса конфронтации в своем тактическом приближении к грани войны. Чем ближе мы — на один-два микрона, тем России выгоднее, потому что Путин себя чувствует комфортно только в ситуации предельного обострения, когда он может торговать страхом. Да, вполне возможны какие-то провокации со стороны России. Плюс все эти полеты самолетов. Дрогнет рука у пилота — и все, получите новый виток конфронтации.

- То есть Путин реально играет с идеей конфликта со странами НАТО. Почему? Он не верит, что сработает пятая статья Североатлантического Договора о коллективной обороне и другие страны придут на помощь полякам или литовцам?

— Не думаю, что он верит, будто НАТО всей своей мощью ”впряжется” за Эстонию, Литву или Латвию. Сознания людей в Кремле сильно, практически революционно изменилось. Они верят, что Россия сейчас обладает военным преимуществом, например, по танкам. И вообще, несмотря на гигантскую разницу военных бюджетов со странами НАТО, они верят, что у России есть боевой дух, и, в случае конфронтации, россияне выстоят до конца, а Запад не выдержит. Российская верхушка уверена, что в этом противостоянии, когда обе стороны держат друг друга на прицеле, Запад ”моргнет” первым.

- Можно ли сказать, что Украина сегодня главная проблема между Россией и Западом?

ТОП

- Не скажу, что главная, но одна из проблем. Для американцев – это вмешательство в выборы, для англичан – дело Скрипалей. Возможно, для Восточной Европы – это Украина. Но она, несомненно, присутствует в любых разговорах о санкциях, любых переговорах. Надеюсь, что так будет и впредь, и Крым не пропадет с повестки дня. В Кремле надеются, что через пять-десять лет это все забудется, и Запад все равно будет говорить с Россией. Скажем, начнётся новый раунд переговоров о разоружении. Кремль хочет Запад усадить за стол переговоров на своих условиях – создать настолько невыносимую структуру международных отношений, доказать свою безусловную готовность к войне, что Западу ничего не останется, как отбросить санкции и начать договариваться.

В мечтах Путин себя видит в белом кителе в роли генералиссимуса в Ялте в 1945 году, когда в Европе стоит 15-миллионная советская армия, а он диктует условия мира. Вся Россия живет в этом непрекращающемся 9 мая. Нескончаемая литургия. И Кремль тоже живет в этом 9 мая и думает, что по какой-то ужасной исторической несправедливости нас этого 9 мая лишили. И, поэтому, мы должны вернуться в эту точку, в 1945-й год, и с той позиции говорить с Западом. Все геополитические действия ведут к тому, чтобы привести международную систему в состояние 9 мая 1945 года.

- Некоторые политологи считают, что преемником Путина Запад будет готов обсуждать то, что можно условно назвать "разменом" Донбасса на Крым. Это реально?

- Нет. Я не верю в преемника Путина. У него не может быть преемника. В России нет политики, нет институтов, нет правительства, нет гражданского общества. Есть только одно бесконечное, распростертое тело Путина, а вокруг него выжженная территория. Если Путин исчезает с политической арены, то российская политика обнуляется. Я верю, что эта система будет продолжаться до тех пор, пока будет продолжаться биологическая жизнь Путина.

- На недавней международной конфернции в Алматы вы сказали, что считаете роман Войновича “Москва-2042” провидческим. Вы действительно всерьёз рассматриваете вариант "Путин-2042"?

- Да. Конституция позволяет сделать в 2024 году "рокировочку", как говорил Ельцин. Может, Путину найдут почетная должность, как в Казахстане. Русский елбасы…

- Но в России, где важна табличка на двери, этот вариант может не сработать…

- Ну, один раз он уже пересидел в качестве премьер-министра. В России очень гибкая институциональная структура: институтов нет, есть субституты, Конституция меняется. Поэтому я вижу триумфальное возвращение Путина в 2030 году и нахождение его у власти до 2042-го года. Российской верхушке это очень важно, потому что, по косвенным свидетельствам, они живут в апокалиптическом мире и ждут большой войны где-то в 2030-х годах. Нынешняя ситуация в России рассматривается как подготовка к этому большому противостоянию. Поэтому Путин вполне себя представляет в роли президента.

- В 77 лет?

- Ну а что такого? Человек физически здоров, активен, плавает по два часа в бассейне, не утруждает себя особо, регулярно делает косметические операции. Он еще в 90 лет и рок-н-ролл на сцене станцует! Да и наука об омоложении сейчас развивается сверхбыстрыми темпами.

- Допустим, Путин нескончаем. Но есть оппозиция, есть люди, которые выходят на демонстрации протеста. Это тоже ничего не значит?

- Видимо, значит, но для внешних наблюдателей. Но с нынешней политической системой я не вижу никакого политического результата всех этих выступлений. Все говорят о протестах по поводу повышения пенсионного возраста. Но так называемая пенсионная реформа – это большой успех путинской команды! Фактически людям одним махом "впарили" повышение НДС и пенсионного возраста. Проглотили – и никаких особо грозных протестов. В России невозможны желтые жилеты, невозможен Майдан.

- Почему?

- Потому что есть нации, которые меняют обстоятельства своей жизни, а есть нации, которые меняют себя внутренне. Россия относится ко вторым. У нас пьют водку, смотрят телевизор и много говорят о том, как не удалась жизнь. А есть нации, типа американской, которые меняют обстоятельства. Захотели – избрали президентом темнокожего на два срока. Захотели Трампа. Захотят – женщину изберут, лесбиянку, пуэрториканца. Они меняют свою жизнь. И французы меняют. Почему “желтые жилеты” пользуются симпатией у населения? Потому что у каждого француза в голове “прошито” священное право на протест. Я не люблю детерминизм. Но наследие крепостного права, действительно, очень-очень тяжелое.

Существует более дальний политический горизонт. На нем существует Навальный и делает очень полезную работу. Но это все терпится и допускается Кремлем по простой причине - они там отлично понимают, что Навальный не может вывести миллионы людей на Манежную площадь.

- А кто-то вообще может это сегодня сделать?

- Полагаю, что нет. С 4 февраля 1990 года, когда на Манежную площадь вышли сотни тысяч человек, в Кремле, хоть там и сменились обитатели, остался страх. Лужков и Церетели в конце девяностых застроили Манежную площадь, чтобы люди не собирались. Вообще же, политический режим в России можно изменить только извне. Разумеется, я не имею в виду оккупацию НАТО. Скорее падение цен на нефть, как это было в 80-е годы.

- Новые санкции?

- Запад должен тотально отказаться покупать у России углеводороды. Должен быть, скорее, иранский вариант. Хотя и он не сработал до конца, по большому счету. Изменить линию Кремля может какая-то сильная глобальная конфронтация, связанная с исламским миром, катастрофический теракт, сильное климатическое изменение, прилёт инопланетян…

- Сейчас все обсуждают, какой кандидат в президенты сегодня выгоден в Кремлю – Порошенко или Зеленский?

- Федеральные каналы начали "топить" за Зеленского. Это достаточно предсказуемо. Потому что Зеленский – это постмодернистский кандидат типа итальянских популистов из движения "Пять звёзд", например. Я не вижу в нем позитивного содержания. Это гуттаперчевая маска из КВН. Чтобы он ни говорил, он меня не убеждает. В качестве президента страны, в тяжелейший период её истории и войны с Россией, он не годится. Для меня идеальный сценарий был бы напуганный Порошенко, который выучил уроки первого тура голосования, и вышедший во второй тур как человек, пересмотревший свое отношение к политике.

- Многие эксперты говорят, что в Украине просто не может быть прокремлевского кандидата. Дескать, кто бы ни выиграл эти выборы, тот будет вынужден продолжать войну и выдерживать твердую позицию в отношении Москвы…

- Я думаю, это так. В Москве до сих пор не осознали: Украина – это отрезанный ломоть, причем отрезанный российскими руками. Аннексия Крыма и операция на Донбассе привели к абсолютной и бесповоротной "потере" Украины, которая теперь ещё сильнее закреплена церковным расколом. 350 лет единства перечеркнуты. И происходит именно то, о чем говорил Збигнев Бжзинский: Россия перестанет быть империей в тот момент, когда потеряет Украину. Так что в отдаленном будущем, когда украинцы будут ставить памятники людям, создавшим их национальную независимость, они должны поставить памятник Путину. Он стал одним из отцов украинской независимой государственности.

- Напоследок все-таки попробуйте смоделировать оппозиционную силу, которая могла бы изменить Россию изнутри. Что это за люди?

- Сложный вопрос… Несмотря на все то, что я сегодня говорил, я верю: Россия может себя изменить, как это было в 80-90-е годы. Тогда каждый день возникали какие-то новые структуры, люди переставали себя чувствовать рабами. Поэтому на ваш вопрос отвечу так: это - люди, освободившиеся от дракона, от постоянного страха государства. Стержнем России со времен Московии и Ивана III было государство, которое строило все – наше пространство, наш общество, власть и экономику. Нужны люди, убившие в себе государство. Только они могут построить новую Россию.

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