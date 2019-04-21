Российский политолог: Путин не верит, что НАТО придет на помощь странам Балтии

— Это нельзя противопоставлять. Политический класс поверил в собственную пропаганду, переехал жить в телевизор, и система мотиваций перестала быть такой циничной, как прежде: "На людях мы ругаем НАТО, но сами понимаем, что к чему". Достаточно послушать, что сегодня говорят прокремлевские эксперты. Произошла полная аберрация сознания.

- То есть невозможно жить внутри осажденной крепости и быть диссидентом?

— Видимо, так.

— В этих условиях, можно ли сказать, что есть угроза для стран Балтии?

- Да, конечно! Россия заинтересована в бесконечном повышении градуса конфронтации в своем тактическом приближении к грани войны. Чем ближе мы — на один-два микрона, тем России выгоднее, потому что Путин себя чувствует комфортно только в ситуации предельного обострения, когда он может торговать страхом. Да, вполне возможны какие-то провокации со стороны России. Плюс все эти полеты самолетов. Дрогнет рука у пилота — и все, получите новый виток конфронтации.

- То есть Путин реально играет с идеей конфликта со странами НАТО. Почему? Он не верит, что сработает пятая статья Североатлантического Договора о коллективной обороне и другие страны придут на помощь полякам или литовцам?

— Не думаю, что он верит, будто НАТО всей своей мощью ”впряжется” за Эстонию, Литву или Латвию. Сознания людей в Кремле сильно, практически революционно изменилось. Они верят, что Россия сейчас обладает военным преимуществом, например, по танкам. И вообще, несмотря на гигантскую разницу военных бюджетов со странами НАТО, они верят, что у России есть боевой дух, и, в случае конфронтации, россияне выстоят до конца, а Запад не выдержит. Российская верхушка уверена, что в этом противостоянии, когда обе стороны держат друг друга на прицеле, Запад ”моргнет” первым.

- Можно ли сказать, что Украина сегодня главная проблема между Россией и Западом?

- Не скажу, что главная, но одна из проблем. Для американцев – это вмешательство в выборы, для англичан – дело Скрипалей. Возможно, для Восточной Европы – это Украина. Но она, несомненно, присутствует в любых разговорах о санкциях, любых переговорах. Надеюсь, что так будет и впредь, и Крым не пропадет с повестки дня. В Кремле надеются, что через пять-десять лет это все забудется, и Запад все равно будет говорить с Россией. Скажем, начнётся новый раунд переговоров о разоружении. Кремль хочет Запад усадить за стол переговоров на своих условиях – создать настолько невыносимую структуру международных отношений, доказать свою безусловную готовность к войне, что Западу ничего не останется, как отбросить санкции и начать договариваться.

В мечтах Путин себя видит в белом кителе в роли генералиссимуса в Ялте в 1945 году, когда в Европе стоит 15-миллионная советская армия, а он диктует условия мира. Вся Россия живет в этом непрекращающемся 9 мая. Нескончаемая литургия. И Кремль тоже живет в этом 9 мая и думает, что по какой-то ужасной исторической несправедливости нас этого 9 мая лишили. И, поэтому, мы должны вернуться в эту точку, в 1945-й год, и с той позиции говорить с Западом. Все геополитические действия ведут к тому, чтобы привести международную систему в состояние 9 мая 1945 года.

- Некоторые политологи считают, что преемником Путина Запад будет готов обсуждать то, что можно условно назвать "разменом" Донбасса на Крым. Это реально?

- Нет. Я не верю в преемника Путина. У него не может быть преемника. В России нет политики, нет институтов, нет правительства, нет гражданского общества. Есть только одно бесконечное, распростертое тело Путина, а вокруг него выжженная территория. Если Путин исчезает с политической арены, то российская политика обнуляется. Я верю, что эта система будет продолжаться до тех пор, пока будет продолжаться биологическая жизнь Путина.

- На недавней международной конфернции в Алматы вы сказали, что считаете роман Войновича “Москва-2042” провидческим. Вы действительно всерьёз рассматриваете вариант "Путин-2042"?