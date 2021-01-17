Российский политик: страны Балтии — пример того, как можно жить без советской империи(25)
Литва отмечает тридцатилетие январских событий 1991 года, и события дней сегодняшних показали, насколько острой остается тема – прежде всего в международном аспекте. Происходившее январской ночью 1991-го – камень преткновения в отношениях Литвы с нынешней Россией, не говоря об оккупации. О январских событиях помнят и литовские суды, приговорившие к тюремному заключению 67 человек (реально сидят двое), и российский Следственный комитет, возбудивший на литовских судей уголовные дела. Об истории литовско-российской поддержки и о нынешней ситуации литовскому Delfi рассказал Борис Вишневский: известный российский политик, журналист, ученый, ныне – депутат Законодательного собрания Петербурга от фракции "Яблоко".
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