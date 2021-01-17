Российский политик: страны Балтии — пример того, как можно жить без советской империи

– 20 января 1991 года тысячи людей в Москве вышли поддержать Литву и выразить возмущение действиями советских военнослужащих в Вильнюсе. Вы тогда были депутатом райсовета в Ленинграде. Как в Ленинграде восприняли московский митинг и было ли у вас что-то похожее?

– Безусловно. Тринадцатого января на Дворцовой площади был многотысячный митинг в знак солидарности с Литвой. Потом собрали чрезвычайную сессию Ленсовета, где приняли заявления в поддержку Литвы и против попыток задавить ее демократическое национально-освободительное движение. Несколько моих коллег по Ленсовету, в том числе мой друг и коллега по "Яблоку" Юрий Нестеров, который был ещё и депутатом Верховного Совета РСФСР, помчались на машине в Вильнюс. Хотели получить достоверную информацию и рассказать ее в Питере. На мой взгляд, Петербург тогда проявил максимально возможную солидарность с Литвой.

– Что же потом случилось? В 2014 году собирались многотысячные митинги под лозунгом "Крым наш". Как бы вы обозначили эту общественную метаморфозу?

Я не помню многотысячных митингов под названием "Крым наш", если не брать митинги, на которые сгоняли работников бюджетной сферы или студентов. По крайне мере, в Петербурге такого точно не было. Но, безусловно, российское общество значительно изменилось за четверть века. И, к сожалению, во многом не в лучшую сторону. При всех симпатиях, которые когда-то были к национально-освободительному движению Литвы, Латвии и Эстонии, через 25 лет идея "присоединения" Крыма нашла поддержку у немалой части общества, что меня крайне огорчило.

Социологическое опросы показывали, что эту идею поддерживает много людей. Но как можно поддерживать то, что прямо нарушает международное право и соглашения, заключенные Россией? Сейчас, как я понимаю, количество поддерживающих снизилось. Невозможно постоянно поддерживать градус патриотизма, когда в стране есть масса нерешенных насущных вопросов.

– Недавно российский Следственный комитет предъявил заочные обвинения литовским судьям, выносившим приговор по делу о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе. По-вашему, что за этим стоит? Почему это сделано?