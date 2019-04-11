Российский парусник "Седов" не пустили в Эстонию из-за находящихся на борту курсантов из Крыма

”Учебный парусник ”Седов” не получил разрешения на заход в территориальные воды Эстонии, поскольку по нашим данным на нем находятся курсанты расположенного в оккупированном Крыму Керченского государственного морского технологического университета”, — сказала представитель МИД Сандра Камилова.

”Эстония не признает незаконную аннексию Крыма, и по нашей оценке, выдача разрешения учебному судну противоречила бы политике непризнания аннексии Крыма”, — отметила она.

Посольство РФ расценивает запрет как недружественный акт

Как писал Delfi вчера, Посольство РФ в Эстонии на своей странице в Facebook опубликовало заявление, в связи с тем, что российскому паруснику ”Седов” было отказано в заходе в территориальные воды Эстонии.