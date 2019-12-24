Российский националист задержан при незаконном пересечении границы с Эстонией

По словам собеседника агентства, Дацика задержали пограничники при попытке перебраться через Нарву в Эстонию, при этом "Рыжий Тарзан" был не один. По данному факту возбуждено дело по статье "Незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору" (статья 322 УК РФ).

В пресс-службе погрануправления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области комментировать ситуацию "Интерфаксу" отказались.

В свою очередь в пресс-службе Сланцевского городского суда "Интерфаксу" сообщили, что материалы следствия по данному делу уже поступили судье на рассмотрение.

"В ближайшее время в отношении двоих фигурантов дела о нарушении государственной границы будет избрана мера пресечения. Следствие намерено просить об аресте задержанных", — сказал собеседник. Он отметил, что заседание будет проходить в закрытом режиме.

Скандалы с Дациком

Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан — ранее судимый националист, в прошлом участник боев без правил в супертяжелом весе. В 2007 году был арестован по делу о серии разбоев: суд признал его невменяемым и назначил психиатрическое лечение. Летом 2010 года он был переведен в обычную психиатрическую больницу в Ленинградской области, откуда бежал.