Российский эксперт: Эстонии нужно вкладываться в воздушную оборону, танки ей не нужны

”Никто из серьезных экспертов о таких сценариях не говорил. Да, Путин когда кто-то заявлял, что Россия может быстро захватить Киев и Тбилиси, но о странах Балтии никто такого не говорил, — отметил Гольц. — Все более или менее нормальные люди в России после 2014 года поняли, что с размещением в странах Балтии международных батальонов НАТО, последнему придется встать на защиту Прибалтики”.

”Совершенно ясно, что армии стран Балтии маленькие. В одиночку они угрозе со стороны России противостоять не могут. Я очень хорошо помню, как в 2014 году на саммите НАТО в Уэльсе было принято решение разместить в странах Балтии батальон НАТО. Тогда российские генералы смеялись, что эти батальоны ничего не стоят против целых дивизий, что имеются у России в том регионе. Но вскоре они перестали смеяться. Во-первых, они поняли, что эти батальоны несут в себе не столько военную, сколько политическую значимость. Во-вторых, за этим последовали и другие начинания. Например, план ”четырех тридцаток”, размещение механизированной американской бригады в Восточной Европе и прочее. Сейчас страны Балтии с военной точки зрения защищены лучше, чем до 2014 года”.

Рассуждая об эстонской армии, эксперт сказал, что Эстонии следует сосредоточиться на воздушной обороне, а в танках особой необходимости нет. ”Танк — это вид оружия, где количество имеет значение. Сколько танков может позволить себе Эстония? Один батальон? С таким количеством танков она в конфликте с Россией не сможет решить никаких задач. Единственная ценность этих 40-50 эстонских танков заключалось бы в том, что они служили бы дополнением к танкам американской бригады. Но, по моему мнению, для государства с ограниченными ресурсами, коим является Эстония, такое вложение средств не является самым рациональным”. Более разумным, по мнению Гольца, вложиться в воздушные силы.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.