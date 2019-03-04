Российский депутат, которому запретили въезд в Эстонию, намерен обратиться в суд

Весной 2018 года депутату Государственной Думы Константину Затулину запретили въезд в Эстонию, куда он собирался на встречу со своими избирателями, гражданами Российской Федерации, проживающими в Нарве, и теперь Затулин намерен обжаловать запрет через суд.
"Почти год прошел со времени запрета, но К.Ф.Затулин так и не получил внятного ответа о его причинах. В последних числах февраля с.г. на повторный запрос депутата из МВД Эстонии пришел формальный ответ о пятилетнем запрете на въезд (до 23 марта 2018 года), без объяснения каких бы то ни было оснований и причин такого отношения властей Эстонии к депутату Государственной Думы, который всего лишь намерен встречаться с избравшими его гражданами России, постоянно проживающими в Эстонии. Полномочия нынешнего созыва заканчиваются в 2021 году, следовательно, из-за запрета избиратели К.Ф.Затулина из Нарвы вообще не смогут встретиться со своим депутатом до конца работы Госдумы нынешнего созыва", — сообщается на сайте депутата.
"К.Ф.Затулин имеет шенгенскую визу, без препятствий и специальных разрешений посещает разные страны Евросоюза. Но ближайший сосед России, где проживают его избиратели, не позволяет ему исполнить свой депутатский долг — встретится с гражданами России, законно проживающими в стране по виду на жительство и не имеющими никаких претензий со стороны властей этого государства".
"Таким образом, Эстония, являющаяся страной Евросоюза, препятствует своим постоянным жителям в осуществлении прав, закрепленных главном правозащитном документе Европы, — в Европейской конвенция о защите прав человека: на свободу выражения мнений (статья 10) и свободу собраний (статья 11). Из-за запрета, наложенного на депутата Госдумы, его избиратели, проживающие в Эстонии, не могут реализовать свои права, гарантированные Конвенцией: не встретятся на собрании со своим представителем в высшем законодательном органе страны их гражданства, не смогут передать ему свои чаяния, наказы, поделиться своим мнением по жизненно важным для них вопросам", — значится в заявлении.