Российский депутат, которому запретили въезд в Эстонию, намерен обратиться в суд

"Почти год прошел со времени запрета, но К.Ф.Затулин так и не получил внятного ответа о его причинах. В последних числах февраля с.г. на повторный запрос депутата из МВД Эстонии пришел формальный ответ о пятилетнем запрете на въезд (до 23 марта 2018 года), без объяснения каких бы то ни было оснований и причин такого отношения властей Эстонии к депутату Государственной Думы, который всего лишь намерен встречаться с избравшими его гражданами России, постоянно проживающими в Эстонии. Полномочия нынешнего созыва заканчиваются в 2021 году, следовательно, из-за запрета избиратели К.Ф.Затулина из Нарвы вообще не смогут встретиться со своим депутатом до конца работы Госдумы нынешнего созыва", — сообщается на сайте депутата.

"К.Ф.Затулин имеет шенгенскую визу, без препятствий и специальных разрешений посещает разные страны Евросоюза. Но ближайший сосед России, где проживают его избиратели, не позволяет ему исполнить свой депутатский долг — встретится с гражданами России, законно проживающими в стране по виду на жительство и не имеющими никаких претензий со стороны властей этого государства".