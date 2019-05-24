Российские власти предъявили капитану задержанного эстонского судна обвинения

Вице-канцлер Министерства иностранных дел Эстонии по юридическим и консульским вопросам Аннели Колк подтвердила Delfi, что капитану предъявили обвинения. Поскольку их содержание пока не известно, то в данный момент нет возможности говорить о том, какое наказание может ждать капитана в случае признания виновным.

Судебное заседание по делу капитана назначена на среду будущей недели. Колк не смогла уточнить, допустит ли судья на заседание иностранных граждан, но сообщила, что в этот день эстонский консул намерен посетить Калининград.

Помимо капитана на суде в статусе задержанных еще трое эстонских моряков. Им обвинения не предъявили, но покинуть теплоход они не могут до тех пор, пока на борт не прибыл сменный экипаж.

По словам Колк, ситуацию усложняет то, что у части команды не было при себе всех необходимых документов.

Как мы сообщали на прошлой недели, российские власти задержали в Балтийском море работающий под финским флагом теплоход Roxen, который подозревали в нарушении правил рыболовства.

По словам Райво Баума, руководителя судовладельческой фирмы Morobell, которой принадлежит судно, рыбаки вели легальный лов рыбы, но ввиду навигационной ошибки зашли в экономические воды РФ.

На борту в момент задержания находилось 7,5 тонн рыбы. Российские власти оценили ущерб в 49 миллионов рублей (675 000 евро).