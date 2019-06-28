Российские власти предъявили эстонскому капитану иск на 50 млн рублей

Как мы уже писали, российские власти задержали 10 мая в Балтийском море работающий под финским флагом теплоход Roxen.

По словам Райво Баума, руководителя судовладельческой фирмы Morobell, которой принадлежит судно, рыбаки вели легальный лов рыбы, но ввиду навигационной ошибки зашли в экономические воды РФ.

Судно и экипаж покинули РФ, капитан судна находится в Калининграде, он привлечен к суду.

”При осуществлении надзора за процессуальной деятельностью органа дознания установлено, что по расследуется уголовное дело по факту добычи (вылова) капитаном рыболовного судна ”Роксен” (”Roxen”) водных биоресурсов (кильки, балтийской сельди, трески) общим весом более 7 500 кг, без разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов в исключительной экономической зоне Российской Федерации.

Добычей водных биологических ресурсов при указанных обстоятельствах причинен ущерб водным биологическим ресурсам, находящимся в собственности Российской Федерации в размере почти 50 млн рублей.

Первым заместителем прокурора области предъявлен гражданский иск по уголовному делу о преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 253 УК РФ — по факту добычи (вылова) природных ресурсов исключительной экономической зоны Российской Федерации, проведенных без соответствующего разрешения, совершенного лицом с использованием своего служебного положения.

Органу дознания даны указания о принятии мер по обеспечению исполнения приговора в части гражданского иска и возмещения ущерба, причиненного преступлением”, — говорится в сообщении прокуратуры Калининградской области.