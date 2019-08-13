Российские власти конфисковали 240 литров эстонского пива

По ее данным, пиво везли из Таллина в Санкт-Петербург. При прохождении таможенного контроля было установлено, что пива было больше, чем перевозчик указал в сопроводительных документах.

На основании решения суда 240 литров пива было решено конфисковать. В конце июля конфискованный товар был передан Кингисеппской таможней в федеральную собственность.