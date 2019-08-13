Российские власти конфисковали 240 литров эстонского пива

Кингисеппский городской суд конфисковал в пользу российского государства 240 литров эстонского пива, задержанного на таможенном пункте в Ивангороде, сообщила "Новая газета" со ссылкой на пресс-службу местной таможни.
По ее данным, пиво везли из Таллина в Санкт-Петербург. При прохождении таможенного контроля было установлено, что пива было больше, чем перевозчик указал в сопроводительных документах.
На основании решения суда 240 литров пива было решено конфисковать. В конце июля конфискованный товар был передан Кингисеппской таможней в федеральную собственность.
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