13.08.2019, 18:07

Российские власти конфисковали 240 литров эстонского пива

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rus.delfi.ee
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Alkoholikogus, mille võib Lätist sisse tuua
фото иллюстративноеFoto: Anni Õnneleid

Кингисеппский городской суд конфисковал в пользу российского государства 240 литров эстонского пива, задержанного на таможенном пункте в Ивангороде, сообщила "Новая газета" со ссылкой на пресс-службу местной таможни.

По ее данным, пиво везли из Таллина в Санкт-Петербург. При прохождении таможенного контроля было установлено, что пива было больше, чем перевозчик указал в сопроводительных документах.

На основании решения суда 240 литров пива было решено конфисковать. В конце июля конфискованный товар был передан Кингисеппской таможней в федеральную собственность.

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