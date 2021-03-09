Российские СМИ заявили, что эстонские школьники готовятся к войне с РФ. С чего они это взяли?

Заметку РИА "Новости" опубликовали многие российские СМИ, включая "Комсомольскую правду" и "Московский комсомолец".

В статье утверждается, будто все больше эстонских подростков проходят подготовку для участия в возможной войне с Россией. Об этом в беседе с RT рассказали эксперты, в роли которых выступили заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский, а также ведущий научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Владислав Воротников.

"Миф об "угрозе с Востока" превратился в навязчивую идею эстонских властей, а благодаря масштабной пропаганде значительная часть населения "заразилась" русофобским алармизмом", — приводит издание слова Вардомского. Также утверждается со ссылкой на слова специалиста, что с помощью распространения альтернативного взгляда на Россию власти Эстонии пытаются отвлечь граждан от внутренних проблем.

Кроме этого в статье приводится мнение ведущего научного сотрудника Центра европейских исследований Владислава Воротникова, который считает, что Эстония уже не первый год формирует у населения образ России как врага и даже достигла успехов в этом направлении.

Фото: скрин новости РИА "Новости"

Авторы статьи ссылаются на слова министра обороны Эстонии Калле Лаанета, который сообщил, что готовность эстонской молодежи участвовать в оборонительной деятельности, согласно соцопросам, значительно выросла. Более того, в исходном сюжете Russia Today цитируется именно портал Delfi. Однако никакого упоминания России в словах Лаанета нет.

- Современных российские СМИ грешат манерой подсовывать оценочное мнение под видом аналитики, а домыслы вместо фактов, — пишет главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков. — Берется доктор экономических наук Вардомский, немолодой уже человек, который на голубом глазу утверждает, что в Эстонии — цитирую по сюжету RT "если верить результатам соцопросов, молодое поколение воспринимает Россию как врага, а под патриотизмом понимается прежде всего борьба с восточным соседом". Но ничего подобного в опросах, которые комментирует Лаанет, нет, однако зритель верит, потому что уважаемый профессор не может ошибаться. Увы, также происходит и возвращение к двойным стандартам советской пропаганды: если Россия увеличивает военные расходы на 30% за последние 10 лет, то она встает с колен, а если министр обороны Эстонии комментирует социологический опрос, то это значит, что "эстонские школьники готовятся к войне с Россией". Наши — разведчики, чужие — шпионы. Всё как всегда.