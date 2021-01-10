Российские СМИ продолжают обсуждать поправку о присоединении Эстонии к России и цитируют слова Пыллуааса о госизмене

"Эти предложения явно направлены против государственной независимости, конституционного порядка и территориальной целостности Эстонии, которые в соответствии с Пенитенциарным кодексом квалифицируются как государственная измена, независимо от того, были ли они в конечном итоге отозваны под давлением коалиции или нет", — написал Пыллуаас в Facebook касательно скандальной поправке реформистов с вопросом о присоединении Эстонии к России.

Тасс подчеркивает, что Пыллуаас призвал Партию реформ "занять четкую позицию и взять на себя ответственность в этом вопросе, безоговорочно осудить любые попытки подорвать национальную независимость и территориальную целостность Эстонии и принести извинения эстонскому обществу".

РИА Новости выделил слова Пыллуааса о том, что представители оппозиции грубо нарушили служебную присягу, которая обязывает их быть верными стране, народу и конституционному строю.

Gaxeta.ru пишет, что "референдума не будет" и "Эстония осудила идею присоединения к РФ". Статья отмечает, что премьер-министр Юри Ратас посетовал, что такое предложение было внесено в год 30-летия празднования независимости Эстонии.

Скандал в Рийгикогу

Круузе, Лаанеотс и Яансон, депутаты от Реформистской партии, во время обсуждения законопроекта о проведении референдума на тему того, является ли брак союзом исключительно мужчины и женщины, предложили вынести на голосование еще один вопрос: "Было бы лучше жить в Эстонской Республике, если бы страна была в составе России?"

Это предложение вызвало недовольство членов правительства, его осудили премьер-министр Юри Ратас и другие члены правительства и парламента.

Позже Круузе заявил, что отзывает этот вопрос.