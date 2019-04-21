21.04.2019, 18:15
Российские СМИ: президент Эстонии изменила свое мнение об угрозе со стороны русского языка
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что русский язык не представляет угрозы для граждан страны, передает РИА ”Новости”.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что русский язык не представляет угрозы для граждан страны, передает РИА ”Новости”.
”Ни один язык не является угрозой. Я всегда говорю журналистам, которые думают, что мы, эстонцы, считаем русскоговорящих теми, кто ненавидит демократию, что это неправда”, — заявила Кальюлайд в эфире программы ”Москва. Кремль. Путин”.
Также она подчеркнула, что диалог между двумя странами необходимо поддерживать
”С соседями нужно разговаривать, даже если у нас есть разногласия”, — добавила Кальюлайд.
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